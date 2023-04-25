秦昊凸啤酒肚 網：伊能靜能認出？

秦昊主演新劇「漫長的季節」，劇中造型老態盡顯。（取材自微博）

44歲大陸男星秦昊自與大10歲台灣女星伊能靜結婚後，儘管外界風風雨雨，夫妻依然感情甜蜜，婚姻幸福，近日他主演的新劇「漫長的季節」推出，豈料劇中造型竟是一名凸肚、禿頭的中年大叔，渾身上下找不出昔日帥氣、散發熟男魅力的痕跡，老態盡顯模樣，令網友驚呼：「伊能靜能認出來？」、「伊能靜來了也不認識吧」。

秦昊在新劇「漫長的季節」劇中有啤酒肚的大叔造型引發熱議，戲裡他飾演平凡的東北大叔「龔彪」一角，第一集開頭就是他偷了老婆的錢買了二手車 ，卻因車泡過水而出了車禍 ，結果車子就這樣被扣在派出所。看似日常的市井故事，實則牽涉18年前的案件。 伊能靜與秦昊。（取材自微博）