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秦昊凸啤酒肚 網：伊能靜能認出？

記者陳慧貞／綜合報導
秦昊主演新劇「漫長的季節」，劇中造型老態盡顯。（取材自微博）
秦昊主演新劇「漫長的季節」，劇中造型老態盡顯。（取材自微博）

44歲大陸男星秦昊自與大10歲台灣女星伊能靜結婚後，儘管外界風風雨雨，夫妻依然感情甜蜜，婚姻幸福，近日他主演的新劇「漫長的季節」推出，豈料劇中造型竟是一名凸肚、禿頭的中年大叔，渾身上下找不出昔日帥氣、散發熟男魅力的痕跡，老態盡顯模樣，令網友驚呼：「伊能靜能認出來？」、「伊能靜來了也不認識吧」。

秦昊在新劇「漫長的季節」劇中有啤酒肚的大叔造型引發熱議，戲裡他飾演平凡的東北大叔「龔彪」一角，第一集開頭就是他偷了老婆的錢買了二手車，卻因車泡過水而出了車禍，結果車子就這樣被扣在派出所。看似日常的市井故事，實則牽涉18年前的案件。

伊能靜與秦昊。（取材自微博）
伊能靜與秦昊。（取材自微博）

為了演出角色，秦昊刻意增肥又曬黑，整個人腫一大圈，不但有啤酒肚、臉腫，還有酒糟鼻，昔日鍛鍊出的好身材直接變成凸肚、禿頭大叔，讓網友忍不住笑翻，紛紛留言：「秦昊造型太厲害了」、「很不錯啊，太接地氣了」、「秦昊這大肚子，真的讓人不敢認啊！」，而對於網友的調侃，伊能靜也有話說，一方面轉發老公新劇分享，也在微博發文：「把我的秦昊還給我！！！」還附上一個大叫的表情符號，令網友笑噴。

伊能靜發文為老公秦昊新劇宣傳。（取材自微博）
伊能靜發文為老公秦昊新劇宣傳。（取材自微博）

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