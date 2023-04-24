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張學友推掉上億酬勞 曝「2原因」拒當選秀導師

記者林士傑／綜合報導
張學友擁有過人唱功，被喻為是「歌神」。（本報資料照片）
張學友擁有過人唱功，被喻為是「歌神」。（本報資料照片）

張學友於6月在澳門展開全新的「60+」世界巡演，近日應邀上港鐵前主席馬時亨主持的節目「馬時亨 香港情」，人稱「歌神」的他唱功無庸置疑，卻始終沒有接任選秀節目導師，甚至有人祭出9位數人民幣高酬，但最終被他拒絕，原因令人好奇，他表示有2大因素，甚至直言沒有本事擔任導師，相當謙虛。

他稱香港歌壇過去並非透過系統性地栽培新人，自己可以走紅全是運氣，實則不然，當年他參加十八區業餘歌唱大賽擊敗超過5萬名選手奪冠，自此走上歌唱之路，獲獎無數。他在節目上透露曾有舞台恐懼症，主持人馬時亨與嘉賓張文新難以置信，馬時亨形容這即能看出張學友十分要求完美，希望所有細節都能盡善盡美，才會有緊張的心態。

張學友說自己每周練唱6天，時間最短為40分鐘到1小時，最久是2小時，過程重點擺在唱不好的歌，而且只要超過1周沒有練唱，再唱就會有點辛苦，藉由反覆練習累積基本功。

先前傳出有選秀節目開出破億酬勞邀約，為何拒絕擔任選秀節目導師？張學友表示明白比賽的艱辛之處，上台唱歌的人並非是專業歌手，能在眾人面前演出已經非常厲害，真的不忍心給出負評；再來他自認不是畢業於正統音樂學校，且沒受過真正的歌唱訓練，「要做導師或教唱歌，我不知道怎麼去教，我真的不懂，我不反對大家去參加比賽，只是我沒本事去做（導師）。」

來源：YouTube

香港 澳門

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