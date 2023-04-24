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中國女星禮佛「穿短裙露大腿」 網批：嘻皮笑臉不莊重

娛樂新聞組／綜合報導
金晨被拍到穿著超短裙去禮佛，引來網友議論。（取材自微博）
金晨被拍到穿著超短裙去禮佛，引來網友議論。（取材自微博）

中國女星金晨因參加綜藝節目「乘風破浪的姐姐」再次走紅，不過有網友近日曬出在泰國偶遇金晨的照片，只見金晨禮佛時身穿短裙、露出大腿，引起網友們的熱議。

蓋飯娛樂報導，網友在泰國旅遊時巧遇金晨，曬出的照片配文寫道「金晨也來泰國四面佛還願了，這就是泰國的魅力」。金晨身穿灰色短袖，下搭超短裙，影片中，金晨在一片誦經聲中雙手合十跪在地上，面對佛像閉眼祈福，打扮精緻的她在人群中顯得格外搶眼。

不過因為裙子有些過短，金晨跪下的時候露出一部分大腿，禮佛過程中也不時咧嘴大笑，動態一出，金晨的行為引起網友熱議。

不少網友注意到金晨的穿著過於暴露，按照泰國的習俗，穿著不妥的人是無法進入寺廟的，有網友表示「難道明星就特殊些，是怎麼允許她進入的？」、「實在不夠莊重」，還有網友認為她在佛門重地卻表現得嘻皮笑臉，紛紛吐槽她沒有誠意。

金晨因「乘風破浪的姐姐」再次走紅，許多過往言論也被網友扒了出來。

有網友發現金晨在直播時常常把身材梗用在自己身上，頻頻提到自己「平胸」，甚至不時開點「顏色」話題。有人認為，雖然金晨想立「搞笑女」的人設，但這樣的做法讓大家覺得有些過火。

金晨被拍到穿著超短裙去禮佛，引來網友議論。（取材自微博）
金晨被拍到穿著超短裙去禮佛，引來網友議論。（取材自微博）

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