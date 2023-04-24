戲說從頭／王鶴棣「戰火中的青春」突破戲路 扮熱血抗戰學子

王鶴棣在「戰火中的青春」中飾演一名留美歸國的京城富家子弟。（取材自微博）

由「蒼蘭訣」暴紅的王鶴棣、新生代女星周也主演的時代劇「戰火中的青春」近日開播，這是王鶴棣第一次挑戰時代劇，外界將此舉視為他突破偶像劇戲路的第一步。而他在劇中的斯文書生造型，也獲得網友點讚。

中國娛樂網報導，1937年，抗日戰爭爆發，清華大學、北京 大學、南開大學的青年學子一路南下、西遷。1938年4月，西南聯大在昆明成立，靠著艱苦卓絕的品質與敬畏學問的精神，創造了「中國現代大學辦學史上的奇蹟」。

「戰火中的青春」希望以年輕人的青春熱血、理想抱負及純真情感等視角表現歷史主題，拉近與年輕觀眾的距離。不僅全景式呈現了「西南聯大」從南遷至北歸8年辦學的風雨歷程，在製作上以「青春」作為切入點，將恢宏磅礴的歷史敘事與青春特有的激情與勵志結合，為主旋律題材劇開闢了一條新路。

王鶴棣在劇中飾演京城富家紈袴子弟「程嘉樹」，留美3年的他思想洋派，為了追求由周也飾演的女大生「林華珺」加入聯大，沒想到遇上無情戰火，兩人歷經挑戰、彼此扶持、一同成長。全劇以程嘉樹、林華珺、葉潤名等6名學生的視角展開故事，構建了一個個鮮活立體的人物形象。

據悉，「戰火中的青春」花了6年時間打磨劇本，為了高度還原當時西南聯大的辦學之路，劇組輾轉北京、湖州、常州、無錫、上海等多地取景，選在2019年的暑假於清華大學開機拍攝，前後經歷9次大轉場、130天艱苦拍攝，行程近萬公里，才在同年年底拍攝完畢。

「戰火中的青春」的拍攝，對劇中青年演員們也是一次難得的精神洗禮。王鶴棣表示：「在進組拍了第一場轟炸戲後，目睹『屍橫遍野』的街道，我真正意識到了當時國家到底經歷了什麼。」

正如劇中清華大學校長梅貽琦的飾演者王勁松所說，「西南聯大應該被稱作是中國文化的脊梁，這群文人的身上有一種很難解釋的骨氣、一種家國情懷，我們希望通過這部劇把這種精氣神展現出來，對現在的孩子們有一些啟發和幫助。」