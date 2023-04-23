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20年婚姻情變 鄭浩南「雙頰凹陷」暴瘦近況曝

噓！星聞／即時報導
港星鄭浩南（右）近日爆出與結婚20年的老婆感情生變。（取材自微博）
港星鄭浩南（右）近日爆出與結婚20年的老婆感情生變。（取材自微博）

港星鄭浩南演過多部港片，更曾因在「古惑仔」系列作品中擔任反派打開知名度，2002年他與馬來西亞籍妻子鮑愛玲結婚後育有一雙兒女，去年他卻突然崩潰爆料婚變一事，最近有網友直擊他在小吃店與朋友吃飯的畫面，近況曝光引發熱議。

鄭浩南近日與友人現身珠海市小吃攤用餐，有網友直擊並在網上曝光照片。照片中，鄭浩南穿著相當簡潔，與一旁友人坐在麵攤小板凳上用餐閒聊；期間麵攤老闆要求合照，鄭浩南也爽快答應。

有網友在珠海市偶遇鄭浩南。（取材自微博）
有網友在珠海市偶遇鄭浩南。（取材自微博）

照片一出，許多網友紛紛討論起鄭浩南狀態，只見他整個人消瘦一大圈，雙頰凹陷且臉上佈滿皺紋，與昔日帥氣臉龐大不相同，網友們則紛紛猜測是受到婚變影響。

有網友在珠海市偶遇鄭浩南。（取材自微博）
有網友在珠海市偶遇鄭浩南。（取材自微博）

鄭浩南婚後定居馬來西亞，但去年6月在香港拍了2部電影，他在殺青宴上被港媒問何時返回馬來西亞，他起先迴避表示這段期間馬來西亞老家發生一些非常不愉快的事，更哽咽表示因為疫情，已有16個月離開家人到外地工作，好不容易買到機票，通知老婆要回家，沒想到對方卻帶著小孩消失，只得電話聯繫，原本去年是他們結婚20周年，最後卻僅能透過律師溝通，更稱婚變前毫無預兆。

媒體問及婚變是否有第三者介入？鄭浩南則強調自己沒有第三者，「我很愛家人，沒想到這事情會發生在我身上」。

疫情 電影 香港

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