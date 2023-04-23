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陳建斌喊陳曉「哥」 演刑警師徒狂誇他優秀默契佳

記者楊起鳳／綜合報導
陳建斌(右)和陳曉搭檔演刑警師徒。（圖：愛奇藝國際站提供）
陳建斌(右)和陳曉搭檔演刑警師徒。（圖：愛奇藝國際站提供）

男星陳建斌主演的「塵封十三載」近日熱播，陳建斌劇中跟陳曉是刑警師徒，戲外他稱自己很幸運能跟陳曉合作，因為好的對手演員是「可遇不可求」。

陳建斌聊到跟陳曉的合作，稱自己特別幸運，兩人不用培養就自然有默契，「不知是因為是一個學校畢業，還是跟曉哥脾氣投緣」。戲外陳建斌稱陳曉為「曉哥」，陳曉會有壓力嗎？他解釋，不是只有自己叫他曉哥，組裡包含導演都叫他曉哥。陳建斌覺得到新劇組跟陌生演員培養熟悉感覺的過程艱難又痛苦，但這次幸運碰到曉哥，「一見如故，零磨合直接進入人物關係，好的對手演員是可遇不可求」。

陳建斌劇中與左小青、劉敏濤有感情戲，前者是曾論及婚嫁卻錯過的前女友白曉芙，後者是離婚又復婚的老婆胡海霞，兩人育有一子。陳建斌認為導演特別會選角，兩人戲分不多，拍戲時間不長，卻能恰如其分的將戲裡需要的人物特質，畫龍點睛的表現出來。

對於角色魏嶸崢錯過白月光白曉芙，選擇跟胡海霞在一起，陳建斌認為，每個人在生活中都會有錯過的東西，才會說人生不如意的事十之八九；但不代表錯過的就是最好的，只是因為沒有經過，才會充滿想像。實際上也有一句話是「珍惜眼前人」，你一定要知道即使擁了「彼岸」，「彼岸」也會變成你的「此岸」。

「塵封十三載」故事從1997年跨到2010年，13年的跨度讓陳建斌在造型和角色塑造上有很大的差別。陳建斌提到印象最深刻的是戲分成兩個部分，分別在冬天和夏天拍，中間隔了7、8個月，從造型和心理準備上，給演員在創造角色上提供不少幫助，「我是第一次用這種方式來完成一個作品，雖給製作方面增加難度，但從演員角度來說，我很喜歡這個方式，給創作者有充足時間去思考，13年間到底發生什麼變化？」

「塵封十三載」因為劇情不斷反轉，陳建斌在看劇本時也被劇本吸引，他說，「當時看劇本被故事捕捉壞人的過程吸引，拍攝過程中跟導演不斷討論真兇的話題，最後故事走向讓我們兩人覺得特別唏噓，但這也是我為什麼喜歡這個劇本的原因。這是一個讓人難以釋懷的結局，特別心疼魏崢嶸這個人物，但這就是悲劇的魅力，悲劇就是把生活美好的事情毀滅給你看，讓你覺得珍惜生活美好的東西有多重要。」

導演

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