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張頌文北影節四處送暖 當關錦鵬「人肉拐杖」

娛樂新聞組／綜合報導
張頌文在北影節擔任評委，相當照顧香港導演關錦鵬。（取材自微博）
張頌文在北影節擔任評委，相當照顧香港導演關錦鵬。（取材自微博）

北京電影節日前開幕，女星盛裝爭艷，紅毯星光閃耀，但有人一摔意外成焦點，還有因「狂飆」走紅的張頌文，在紅毯上攙扶腳傷的關錦鵬導演，「人肉拐杖」的暖心舉動獲得無數網友點讚。

張頌文作為評委，跟著導演張藝謀、關錦鵬一起現身，但他從出場就一直照顧關錦鵬，尤其在走紅毯樓梯時，張頌文幾乎全程架著行動不便的關錦鵬，完全不顧自己在紅毯上的高光。

對此，關錦鵬特別發文回應，稱自己在兩天前意外扭傷膝蓋，需要一周時間才能康復，並感謝張頌文扶自己上台階，「團隊同事特別拜託頌文臨時做了我的『拐棍』，真是要謝謝暖心的頌文。」

張頌文（右）在走紅毯樓梯的時候，幾乎全程架著關錦鵬（左）。（視頻截圖）
張頌文（右）在走紅毯樓梯的時候，幾乎全程架著關錦鵬（左）。（視頻截圖）

張頌文的暖心不只如此，他在北影節上還向陳凱歌導演介紹了「狂飆」中的「大嫂」高葉。網友大讚張頌文「因為自己淋過雨，所以總想幫別人撐把傘」，並不會因為自己紅了，就不顧昔日夥伴。

據悉，張頌文、高葉的同框也是「狂飆」大結局後，大哥、大嫂第一次在公開活動上同框，讓網友津津樂道。

高葉在電視劇「狂飆」中飾演「大嫂」，是張頌文的妻子。（取材自微博）
高葉在電視劇「狂飆」中飾演「大嫂」，是張頌文的妻子。（取材自微博）

此外，參演陳飛宇、周也主演電影「倒數說愛你」的女星趙小棠，也隨著劇組一同登上紅毯，豈料出場時就不慎摔倒。原本走在前面的陳飛宇與周趕緊回去想扶她一把，卻不料她自己站起來後，依舊帶著自信表情，還霸氣說一句「沒關係」，引來不少網友狂讚。

導演 電影 北京

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