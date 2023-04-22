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遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

記者杜沛學／即時報導
陳小紜在「薄冰」中被逼脫衣。(取材自微博)
陳小紜在「薄冰」中被逼脫衣。(取材自微博)

33歲的中國女星陳小紜曾在「如懿傳」中飾演「惢心」一角受矚目，近日被起底曾差點就被選入中國國家游泳隊，卻因「發育太好」被刷下來，身材受到討論。而她參演的年代諜戰懸疑劇「薄冰」近日熱播，劇中飾演舞女兼間諜，頗有挑戰，甚至上演一場被逼脫衣戲碼，好身材被看光，畫面令人震撼。

陳小紜在「薄冰」中飾演的「吳若男」，被日本人要求脫衣檢查，對方還把槍對著她威脅，她為任務，忍辱主動脫去白色旗袍，甚至連內衣都褪去，日本男最後色瞇瞇地形容她的裸體：「膚若凝脂、凹凸有致。」讓戲迷氣炸。她自己也在微博形容這場戲：「很想抱抱那天的若男。」

陳小紜在劇中有許多哭戲，也被網友讚：「跟著一起心揪著疼啊！」、「她的哭戲共情力好強，眼神的細節和每一滴眼淚都好戳人，好想給若男一個抱抱。」更讚她演技強壓女主角陳鈺琪。

陳小紜從未公布過自己身材三圍，但網友認為「目測」應有D罩杯，魔鬼身材配上古典美臉蛋，相當適合穿旗袍，除了在「薄冰」中的戲服，她日前也曝光一組身穿深藍色鏤空旗袍的美照，跳起扇子舞身材曲線畢露，相當好看。

陳小紜在「薄冰」中的演出惹人心疼。(取材自微博)
陳小紜在「薄冰」中的演出惹人心疼。(取材自微博)
陳小紜穿上旗袍美炸。(取材自微博)
陳小紜穿上旗袍美炸。(取材自微博)
陳小紜在「薄冰」中被逼脫衣。(取材自微博)
陳小紜在「薄冰」中被逼脫衣。(取材自微博)

日本 游泳 間諜

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