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古力娜扎換3套禮服走紅毯 網喊：快取代范冰冰了

娛樂新聞組／綜合報導
娜扎先是身穿淺粉配上淺綠色低胸蛋糕裙亮相。 (中新社)
娜扎先是身穿淺粉配上淺綠色低胸蛋糕裙亮相。 (中新社)

第13屆北京國際電影節21日在北京懷柔雁棲湖國際會展中心舉行，現場星光熠熠。在紅毯上多名女明星選穿鮮色禮服上陣，其中古力娜扎走了三次紅毯，影后惠英紅一身金色閃亮裝搶眼十足，氣場全開霸氣盡現。

先前娜扎因小三風波，一度受到網友撻伐，近日公開活動可看出她已擺脫事件風波。日前娜扎出席第13屆北京國際電影節開幕式紅毯，短時間換了三套造型，走三次紅毯，讓全場都很驚艷。

古力娜扎(左)身穿斜胸裝。(取材自微博)
古力娜扎(左)身穿斜胸裝。(取材自微博)

古力娜扎(左)、成龍亮相第13屆北京國際電影節開幕紅毯。 (中新社)
古力娜扎(左)、成龍亮相第13屆北京國際電影節開幕紅毯。 (中新社)

綜合媒體報導，娜扎先是身穿淺粉配上淺綠色低胸蛋糕裙亮相，盤起長髮向後梳再戴上超巨型耳環，給人乾淨俐落的華貴感，之後更作為品牌方代言人與為主演電影「傳說」再走一次紅地毯。三套禮服都穿出她的個人特色，更有不同風味，有網友直言，「以前還有誰能走那麼多次紅毯嗎？」、「娜扎快取代范冰冰當紅毯女王了」、「不是娜扎的顏值，真的不能穿這種禮服」。

參演電影「八個女人一台戲」的趙雅芝同樣選穿鮮紅色裙亮相，非常配襯她的氣質，68歲有如此狀態令不少網友讚不絕口。

影后周冬雨選穿鮮黃色長裙現身，梳起辮子頭簡單俐落，給人活潑青春感覺。另一影后惠英紅則身穿金黃色閃亮裝現身，再配上閃鑽，氣場全開。

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