安以軒夫遭重判 結婚誓詞「贏了算妳，輸了我錯」一語成讖

安以軒(右)在老公陳榮煉出事後持續神隱。（取材自臉書）

安以軒的澳門CEO 老公陳榮煉涉嫌洗錢，21日一審判決出爐，遭判14年有期徒刑；而安以軒從老公出事至今持續神隱，從未陪同老公出庭，也沒有發表任何聲明或是有任何「救夫」動作，也引發中國網友討論；有網友翻出，安以軒2017年結婚時誓詞，陳榮煉曾說出「贏了算妳的，輸了是我錯」，真的是一語成讖，讓人不勝唏噓。

安以軒與陳榮煉2017年結婚後，經常在微博 上曬恩愛，家人生日都舉辦超奢華派對，也從不避諱「炫富」。如今老公出事，安以軒卻彷彿人間蒸發；網友提出與陳榮煉同樣涉案的洗米華（周焯華），出事之後老婆陳慧玲被發現不惜降價急售豪宅，替夫還債，並想盡辦法希望讓老公獲得減刑，安以軒似乎冷淡許多。

中國網友批評陳榮煉污了那麼多錢，只判14年太輕了；同時也認為安以軒根本不可能現身，「她要現身才怪呢，要我是她，我估計都沒臉見人，害人害己！還覺得自己沒錯」、「都說她可憐，人家說不定覺得我們可笑，她老公這樣的人，說沒留後手我是不信的，狡兔還三窟呢。自由可能沒了幾年，錢肯定還有不少，出來照樣燈紅酒綠」、「老公都這樣了，還不打算離婚嗎？」不過也有網友直呼安以軒好慘，原以為嫁給富商，沒想到卻要獨守空閨了，「這樣是離還是要等呢」、「真關14年的話，真的很難熬啊」。