林峯新戲致敬梁朝偉 化妝6hr變「香腸嘴」美猴王

梁朝偉在「射雕英雄傳之東成西就」賣力扮醜，「香腸嘴」至今仍是網友愛用表情包。（圖：Catchplay提供）

港星林峯在神話古裝劇「凌雲志」中首次飾演神話英雄人物，所有武打戲都親自上場。而為了演出不同於「西遊記」裡所向披靡的齊天大聖，林峯用搞怪的語氣、誇張的肢體動作，呈現出一個性格乖僻卻帶著搞笑的新角色，有一幕因為貪吃，不小心食物中毒，一轉頭變成香腸嘴，致敬梁朝偉 的經典角色。

林峯表示，希望透過演出「凌」劇為演藝生活帶來新高峰，「從人性的角度重新詮釋仙跟妖勢不兩立，猴子不再是混世魔王或者不苟言笑的神佛，而是一個有七情六欲的鮮活角色，他逆戰不服命，因為在他堅持不懈的成長升級之路，讓我在演出時腎上腺素飆升，全身起雞皮疙瘩，是個極富個人魅力的角色。」

林峯繼續分享：「而做為一個演員很難得可以花很長的時間在特效妝，光是盔甲就重達10斤（約6公斤），加上臉上的特效妝容，完成也要6小時了，尤其當時天氣很熱，是很挑戰體力的，並且化了特效妝，無法看到臉部表情，要怎麼把戲演到更細膩、更極致，對我來說是一大挑戰。」

林峯在「凌雲志」中的香腸嘴造型，致敬梁朝偉的經典角色。（圖：龍華電視提供）

而女主角蔣夢婕被林峯稱讚是片場的「氣氛擔當」，飾演性格颯爽的楊嵐，他們的關係從對峙到合作、從一腔孤勇到互相扶持，共同對抗天道，最後萌生情愫，每當磐石陷入苦戰時，楊嵐的即時救援，被網友戲稱是拿了男主劇本的女主。