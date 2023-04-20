竇驍大婚 與何猷君愛妻奚夢瑤緋聞又被挖
已故澳門賭王何鴻燊的三房千金何超蓮日前與中國男星竇驍完成海島大婚，話題餘波盪漾；現在更扯出竇驍與賭王四房何猷君的妻子奚夢瑤昔日傳過緋聞，加上四房何超欣之前回應不知何超蓮結婚的事，再度掀起豪門恩怨疑雲。
鏡周刊報導，對於四房妻子奚夢瑤跟三房丈夫竇驍的陳年緋聞，奚夢瑤再次澄清，「明明就闢過謠了，跟他（竇驍）從來就沒有談過戀愛，大喜的日子，麻煩大家的小機靈收一收，一起祝福真心相愛的愛人。」
另外，有網友挖出四房女兒何超欣先前的採訪影片，當中何超欣說並不知道何超蓮婚訊，記者跟她講後她才知道，記者再問，「會恭喜何超蓮嗎？」何超欣表示，誰結婚都會恭喜，被問有沒有發消息給何超蓮，何超欣再次避而不答。
這個採訪再度被翻出來後，網路上立馬掀起何超欣與何超蓮不和的消息，還有網友覺得何超欣情商低，不過也有人說，兩人同父異母，又沒在一起長大，關係不熟很正常。
隨後何超欣在社交平台發文否認不和傳聞，表示這個採訪的時間是3月21號，當時確實不知道何超蓮的婚訊。
「這是一個完全沒有關聯性的報導，被很壞心的人重新挖出來，還隱掉時間和前情，就是想移花接木造一個何家人不和的輿論。」
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