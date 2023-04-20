竇驍大婚 與何猷君愛妻奚夢瑤緋聞又被挖

賭王四房何猷君的妻子奚夢瑤被爆曾和竇驍傳過緋聞。(取材自微博)

已故澳門 賭王何鴻燊的三房千金何超蓮日前與中國男星竇驍完成海島大婚，話題餘波盪漾；現在更扯出竇驍與賭王四房何猷君的妻子奚夢瑤昔日傳過緋聞 ，加上四房何超欣之前回應不知何超蓮結婚的事，再度掀起豪門恩怨疑雲。

鏡周刊報導，對於四房妻子奚夢瑤跟三房丈夫竇驍的陳年緋聞，奚夢瑤再次澄清，「明明就闢過謠了，跟他（竇驍）從來就沒有談過戀愛，大喜的日子，麻煩大家的小機靈收一收，一起祝福真心相愛的愛人。」

另外，有網友挖出四房女兒何超欣先前的採訪影片，當中何超欣說並不知道何超蓮婚訊，記者跟她講後她才知道，記者再問，「會恭喜何超蓮嗎？」何超欣表示，誰結婚都會恭喜，被問有沒有發消息給何超蓮，何超欣再次避而不答。

這個採訪再度被翻出來後，網路上立馬掀起何超欣與何超蓮不和的消息，還有網友覺得何超欣情商低，不過也有人說，兩人同父異母，又沒在一起長大，關係不熟很正常。

隨後何超欣在社交平台發文否認不和傳聞，表示這個採訪的時間是3月21號，當時確實不知道何超蓮的婚訊。

「這是一個完全沒有關聯性的報導，被很壞心的人重新挖出來，還隱掉時間和前情，就是想移花接木造一個何家人不和的輿論。」