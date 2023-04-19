我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

婚姻不時被看衰 鍾麗緹心疼小12歲老公「婚後沒自己姓名」

娛樂新聞組／綜合報導
鍾麗緹與張倫碩結婚邁入第七年。（取材自微博）
鍾麗緹與張倫碩結婚邁入第七年。（取材自微博）

鍾麗緹與小12歲男星張倫碩再婚，婚姻不時被外界看衰，而近期鍾麗緹直播賣麻辣小龍蝦時突然暴哭，被外界猜測婚姻、婆媳關係問題，雖然鍾麗緹老公張倫碩事後開直播澄清「婚姻沒問題」，然而輿論似乎未平息，鍾麗緹首度對此風波發文吐露心聲，喊話：停止造謠、停止網暴、停止以訛傳訛，張倫碩也留言回應「老婆，風雨同舟，愛你」。

鍾麗緹18日發文，談及早前直播風波而讓一家人被推上風口浪尖，甚至利用他們正逢結婚七年爆「七年之癢」來當作話題，心疼老公張倫碩在婚後「沒了自己的名字」，還被網友指責對她不好，為老公平反，吐露無奈心聲：「從結婚到現在，我老公始終沒有自己的名字，無論他多麽的努力，多麽優秀，他都不會被看到，反而我一哭就是他錯了，就是他逼我生孩子了，就是他對我不好了，就是我們婚姻出問題了，所以我不可以哭嗎？我不能做一個真實的自己嗎？」

鍾麗緹坦言自知身為公眾人物很多行為容易被放大，但希望大家「別造謠、別亂說、別瞎猜」，更稱破碎的片段內容會不知原委的人被帶亂。她表示想盡好作為老婆、媽媽、女兒、媳婦的職責，並為家人說話：「我也很愛很愛他們！我想盡全力去保護好他們！」，盼大家停止製造散布謠言，以充滿正能量的態度生活。

上一則

艾瑪華森33歲生日秀美胸 用「土星回歸」總結息影4年

下一則

竇驍娶百億千金何超蓮 年輕打工人生被起底

延伸閱讀

綠營立委初選堅偉激鬥 造謠圖卡戰火擴大

綠營立委初選堅偉激鬥 造謠圖卡戰火擴大
鍾麗緹直播暴哭「美有何用」遭疑婚變 小12歲老公急澄清

鍾麗緹直播暴哭「美有何用」遭疑婚變 小12歲老公急澄清
中國直播電商主播 薪資腰斬 AI虛擬主播成最大威脅

中國直播電商主播 薪資腰斬 AI虛擬主播成最大威脅
「堅偉之戰」造謠扯小三 何志偉：疑有人自導自演

「堅偉之戰」造謠扯小三 何志偉：疑有人自導自演

熱門新聞

湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

2023-04-15 16:58
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29
基努李維為拍攝「捍衛任務4」接受特訓超過三個月。（圖：車庫提供）

根本「修行中的苦行僧」 基努李維特訓15周沒說話

2023-04-12 18:45
陳小紜因發育太好無緣進國家隊。圖／摘自微博

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

2023-04-18 10:41
侯佩岑和老公黃伯俊一家四口。圖／摘自臉書

侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我

2023-04-17 15:55
「捍衛任務」中基努李維與他的愛犬。(Liongate娛樂)

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

2023-04-16 17:34

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」