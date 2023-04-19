婚姻不時被看衰 鍾麗緹心疼小12歲老公「婚後沒自己姓名」

鍾麗緹與張倫碩結婚邁入第七年。（取材自微博）

鍾麗緹與小12歲男星張倫碩再婚，婚姻不時被外界看衰，而近期鍾麗緹直播賣麻辣小龍蝦時突然暴哭，被外界猜測婚姻、婆媳關係問題，雖然鍾麗緹老公張倫碩事後開直播澄清「婚姻沒問題」，然而輿論似乎未平息，鍾麗緹首度對此風波發文吐露心聲，喊話：停止造謠、停止網暴、停止以訛傳訛，張倫碩也留言回應「老婆，風雨同舟，愛你」。

鍾麗緹18日發文，談及早前直播風波而讓一家人被推上風口浪尖，甚至利用他們正逢結婚七年爆「七年之癢」來當作話題，心疼老公張倫碩在婚後「沒了自己的名字」，還被網友指責對她不好，為老公平反，吐露無奈心聲：「從結婚到現在，我老公始終沒有自己的名字，無論他多麽的努力，多麽優秀，他都不會被看到，反而我一哭就是他錯了，就是他逼我生孩子了，就是他對我不好了，就是我們婚姻出問題了，所以我不可以哭嗎？我不能做一個真實的自己嗎？」

鍾麗緹坦言自知身為公眾人物很多行為容易被放大，但希望大家「別造謠、別亂說、別瞎猜」，更稱破碎的片段內容會不知原委的人被帶亂。她表示想盡好作為老婆、媽媽、女兒、媳婦的職責，並為家人說話：「我也很愛很愛他們！我想盡全力去保護好他們！」，盼大家停止製造散布謠言，以充滿正能量的態度生活。