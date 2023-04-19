鄭秀文金像獎封后 未提丈夫許志安 得獎感言讓古天樂拭淚

鄭秀文憑電影「流水落花」奪得第41屆香港電影金像獎最佳女主角。（中新社）

鄭秀文從影多年征戰香港 金像獎、金馬獎，總算以「流水落花」的寄養家庭媽媽順利掄下香港金像獎影后，即便上台後將劇組、參賽對手以及所有人感謝一輪，卻沒提到丈夫許志安，讓人不免聯想到許志安曾於2019年爆出與女星黃心穎不倫戀，不過鄭秀文稍後就表明原因。

鄭秀文得獎，古天樂在台下拭淚。（取材自微博）

鄭秀文原本在台上相當緊張，「其實我大概想了要感謝些什麼人，但永遠頒獎也不確定是不是自己獲獎，那麼我覺得上得去順其自然」，但在後台被港沒逮到機會詢問，沒打算謝謝老公許志安嗎？鄭秀文則微笑回應「我回家後會多謝謝他，整晚選衣服、整理服裝，他都一直陪在我身邊為我打氣，之後也有傳簡訊，不用在台上謝謝他，回家謝他就好。」並虧許志安應該在家準備吃的，等她開心回家。

此外，鄭秀文獲獎，台下的巨星好友古天樂反應也曝光；鄭秀文致詞時說：「這麼多年我想得最多的，不是我什麼時候可以拿到這個獎，而是我究竟怎樣可以進步，怎樣演技上可以有提升、蛻變。」苦熬多年總算圓夢，一番感言讓不少人聽了跟著落淚，古天樂就被拍到在台下泛淚畫面，不斷用手擦淚、抹鼻子，讓不少網友直呼感人。