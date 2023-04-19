竇驍娶百億千金何超蓮 年輕打工人生被起底

何超蓮、竇驍婚禮照絕美曝光。（取材自微博）

已故澳門 賭王何鴻燊的愛女何超蓮曾於2019年認愛大陸男星竇驍，相戀迄今終於在峇里島出嫁，竇驍不但親自安排婚禮場地布置，讓何超蓮原本不知婚禮場地，直到她看見竇驍為她細心安排的夢幻莊園，感動到瞬間眼淚直流。竇驍也公開告白要將超蓮由自信獨立的女王，轉變成一位被他捧在手心疼愛的公主。

何超蓮不僅穿著Vera Wang為她精心設計的夢幻婚紗，更戴上竇驍以她生日為靈感挑選的粉紅鑽戒，兩人甜蜜擁吻，非常浪漫，何超蓮也在婚禮上發布對老公愛的宣言，並說事前對婚禮的細節毫不知情，一切都是竇驍為了給她一個充滿浪漫、驚喜的婚禮，一花一草都充滿了愛，竇驍也期待著之後能與愛妻一起組織一個承載著滿滿的愛的大家庭。

竇驍的過往也被起底，小學四年級便跟隨父母移民加拿大 ，青年時期都在溫哥華度過，原先家庭經濟條件還不錯，卻因為遭遇小偷，導致所有積蓄全都不翼而飛，經濟狀況陷入窘境，此後便在加拿大不斷打工，竇驍原本在加拿大的夢想是做一名髮型師，16歲時曾在髮廊當過3年多的學徒，因其帥氣外表，加上服務細心，不少婆媽都指名要他洗頭，而後因為演出「山楂樹之戀」受到注目，後來更有「傾城之淚」、「楚喬傳」等作品，如今更娶了百億千金，相當幸福。