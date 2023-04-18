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65歲梁家輝「滿臉皺紋」濾鏡蓋不掉 真實模樣網嚇傻

噓！星聞／即時報導
舒淇曝光梁家輝近照。 （取材自微博、Instagram）
舒淇曝光梁家輝近照。 （取材自微博、Instagram）

65歲港星梁家輝早年與劉德華一起跑龍套，後來拍《垂簾聽政》一舉拿下金像獎影帝，成為史上最年輕得主。近日他出現在女星舒淇的社交平台上，替舒淇歡慶47歲生日，不過照片中他滿臉皺紋卻意外引發熱議。

舒淇本月16日慶祝47歲生日，當天她在社交平台曝光許多藝人好友的慶祝照，更感性寫下：「2023 4 16 天晴，祝我生日快樂，願望都成真，謝謝愛我的你們，最後跟lay去追淚」。照片中，她也曝光與梁家輝及張藝興（Lay）的合照，下方寫著：「總有一些人，一起坐着就很開心。」照片一出，梁家輝「滿臉皺紋」面容卻意外引發熱議，就連用美顏濾鏡也無法遮蓋深皺紋。

香港影帝梁家輝出道近40年，不僅累積無數作品，婚姻關係更是不少人的典範，他近日上中國綜藝節目「無限超越班」時透露：「我曾經有一段時間，連續工作三年，沒休息過一天，每天跑三組，每組八個小時，只能轉場在車上睡覺。」讓他如此辛苦的人正是剛出生的雙胞胎女兒，女兒三歲前都沒見過面，當時只能每天借手機打電話關心家人。三年後回家，女兒見到他的反應卻是跑到傭人背後偷看問：「為什麼這個叔叔聲音是那麼熟悉，但是我們從來沒見過他？」梁家輝坦言非常難過：「那時候啊，眼淚往心中流。」後來他把時間給了家人，如今父女關係超好。

舒淇曝光梁家輝近照。（取材自Instagram）
舒淇曝光梁家輝近照。（取材自Instagram）

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