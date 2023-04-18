65歲梁家輝「滿臉皺紋」濾鏡蓋不掉 真實模樣網嚇傻

舒淇曝光梁家輝近照。 （取材自微博、Instagram）

65歲港星梁家輝早年與劉德華一起跑龍套，後來拍《垂簾聽政》一舉拿下金像獎影帝，成為史上最年輕得主。近日他出現在女星舒淇的社交平台上，替舒淇歡慶47歲生日，不過照片中他滿臉皺紋卻意外引發熱議。

舒淇本月16日慶祝47歲生日，當天她在社交平台曝光許多藝人好友的慶祝照，更感性寫下：「2023 4 16 天晴，祝我生日快樂，願望都成真，謝謝愛我的你們，最後跟lay去追淚」。照片中，她也曝光與梁家輝及張藝興（Lay）的合照，下方寫著：「總有一些人，一起坐着就很開心。」照片一出，梁家輝「滿臉皺紋」面容卻意外引發熱議，就連用美顏濾鏡也無法遮蓋深皺紋。