63歲「最帥展昭」穿警服 網驚：穿越了？

何家勁拍攝公益廣告，身姿體態依舊完美。（取材自微博）

港星何家勁當年因電視劇「包青天」中的「展昭」一角走紅，還有「最帥展昭」封號，淡出演藝圈多年的他，在轉往大陸投資 健康食品生意後，經常在社群 平台發文分享生活點滴，近日則一連曬出多款廣告拍攝花絮照，照片中，只見他穿著警裝，帥氣英挺依舊，完全看不出已63歲。

有別於平日只曬美食 照，何家勁近日一連在微博更新多則貼文，穿上警裝寫下：「說句真心話，能用自己剩下的一點能力，轉化為正能量！必當盡力而為」，原來，他受邀拍攝公益廣告，而印象中的「展昭」大俠形象，如今時空轉移，成了照片中的型男帥警；但在他身上卻絲毫不見歲月痕跡，滿頭烏黑濃密的頭髮、臉上也不見太多皺紋，身姿體態依然挺拔，絲毫未見老態，讓人不禁感嘆果然是凍齡男神。

何家勁現身公益廣告照曝光後，引來不少網友狂讚「英姿颯爽、正義凜然」、「展大人的前世今生」、「好棒喔，一身正氣」，網友一路讚美，有人「覺不覺得是展昭穿越了？」，還有人乾脆直白稱讚：「哇，好帥好帥，詞窮了」。

而在公益廣告之後，何家勁又更新發文，曬出一碗湯麵加荷包蛋的早餐照，笑言：「好久沒有早上幹活了，還好老人家睡得不多」，雖然早起工作，依然精神奕奕。