賭王千金何超蓮 峇里島甜嫁竇驍 龍鳳袍婚紗照出爐

何超蓮和竇驍交往4年後，在峇里島完婚。（取材自微博）

已故澳門 賭王何鴻燊三房女兒何超蓮18日與中國男星竇驍在峇里島舉辦婚禮，婚紗照已逐一公布在微博，不僅有白紗和中式的龍鳳袍，兩人相約共度「三餐四季、余生漫漫」；其中也曝光與家人合影，引發好奇：「不是雙方父母都在嗎？」同時「賭王三姨太」陳婉珍難得出鏡。

不過兩人在峇里島大婚傳出沒有邀請何家人，只有三姨太陳婉珍依然現身，據傳是因為何超蓮夫妻不打算舉辦華麗的豪門式婚禮，希望以低調的方式與摯愛和好友一起度過這個浪漫的時刻，也「為了節省大家的旅費和疲勞」。

港媒更報導指出，這對新婚夫妻擔心「掛一萬漏」，因此乾脆不請家人，返港再另辦家宴；畢竟何家四房人口眾多，一舉一動又是大眾關注焦點，請誰不請誰，都可能被媒體大作文章。索性連同父同母的姊姊何超雲、雙胞胎弟弟何猶啟都不約，也少了紛爭。 何超蓮和竇驍在峇里島舉辦婚禮。（取材自微博）

何超蓮與竇驍這場峇里島舉辦婚禮，大手筆聘請120位保全，總花費豪擲623萬美元。身為豪門的何超蓮，辦婚禮不手軟，先曝光的伴手禮，據了解，價值就破655美元。

何超蓮15日入住當地烏魯瓦圖六善酒店，就開始拍攝婚紗照，該酒店共有103個別墅及套房，所有房間均有無敵海景，還有超大的無邊境 泳池及24小時送餐的精緻服務。

有港媒指出，為避免賓客舟車勞頓，小倆口還安排3天行程，17日到達峇里島，18日參加婚禮，19日再搭機離開，而她的閨密好友鄧紫棋 、TWINS、薛凱琪將會是她的伴娘團。