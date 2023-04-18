我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

賭王千金何超蓮 峇里島甜嫁竇驍 龍鳳袍婚紗照出爐

娛樂新聞組／綜合報導
何超蓮和竇驍交往4年後，在峇里島完婚。（取材自微博）
何超蓮和竇驍交往4年後，在峇里島完婚。（取材自微博）

已故澳門賭王何鴻燊三房女兒何超蓮18日與中國男星竇驍在峇里島舉辦婚禮，婚紗照已逐一公布在微博，不僅有白紗和中式的龍鳳袍，兩人相約共度「三餐四季、余生漫漫」；其中也曝光與家人合影，引發好奇：「不是雙方父母都在嗎？」同時「賭王三姨太」陳婉珍難得出鏡。

不過兩人在峇里島大婚傳出沒有邀請何家人，只有三姨太陳婉珍依然現身，據傳是因為何超蓮夫妻不打算舉辦華麗的豪門式婚禮，希望以低調的方式與摯愛和好友一起度過這個浪漫的時刻，也「為了節省大家的旅費和疲勞」。

港媒更報導指出，這對新婚夫妻擔心「掛一萬漏」，因此乾脆不請家人，返港再另辦家宴；畢竟何家四房人口眾多，一舉一動又是大眾關注焦點，請誰不請誰，都可能被媒體大作文章。索性連同父同母的姊姊何超雲、雙胞胎弟弟何猶啟都不約，也少了紛爭。

何超蓮和竇驍在峇里島舉辦婚禮。（取材自微博）
何超蓮和竇驍在峇里島舉辦婚禮。（取材自微博）

何超蓮與竇驍這場峇里島舉辦婚禮，大手筆聘請120位保全，總花費豪擲623萬美元。身為豪門的何超蓮，辦婚禮不手軟，先曝光的伴手禮，據了解，價值就破655美元。

何超蓮15日入住當地烏魯瓦圖六善酒店，就開始拍攝婚紗照，該酒店共有103個別墅及套房，所有房間均有無敵海景，還有超大的無邊境泳池及24小時送餐的精緻服務。

有港媒指出，為避免賓客舟車勞頓，小倆口還安排3天行程，17日到達峇里島，18日參加婚禮，19日再搭機離開，而她的閨密好友鄧紫棋、TWINS、薛凱琪將會是她的伴娘團。

在婚禮前，伴手禮也正式曝光，兩人大手筆送出奢華禮品，包含奢華保養品赫蓮娜Helena Rubinstein的黑繃帶乳霜、白繃帶乳霜，以及香水品牌Atelier Cologne的Gaïac Eternel 秘境之木古龍水、比利時巧克力Pierre Marcolini、野獸派訂製禮盒與眼罩等。

何超蓮與竇驍的婚禮伴手禮包括奢華的保養品與香水等。（取材自微博）
何超蓮與竇驍的婚禮伴手禮包括奢華的保養品與香水等。（取材自微博）

鄧紫棋 邊境 澳門

上一則

63歲「最帥展昭」穿警服 網驚：穿越了？

延伸閱讀

何超蓮中式婚照手比「臉頰愛心」 竇驍伴郎團驚見陳柏霖

何超蓮中式婚照手比「臉頰愛心」 竇驍伴郎團驚見陳柏霖
全裸趴在峇里島「聖樹」拍照 俄美女惹怒當地人遭遣返回國

全裸趴在峇里島「聖樹」拍照 俄美女惹怒當地人遭遣返回國
何超蓮「最後單身夜」辣穿公主裝 賭王三房竟不出席婚禮

何超蓮「最後單身夜」辣穿公主裝 賭王三房竟不出席婚禮
侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我

侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我

熱門新聞

湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

2023-04-15 16:58
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29
基努李維為拍攝「捍衛任務4」接受特訓超過三個月。（圖：車庫提供）

根本「修行中的苦行僧」 基努李維特訓15周沒說話

2023-04-12 18:45
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
「捍衛任務」中基努李維與他的愛犬。(Liongate娛樂)

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

2023-04-16 17:34
葉童(右)現身曾志偉慶生宴。圖／摘自汪曼玲 快拍.曼鏡頭 臉書

曾志偉大壽曾寶儀姊弟陪同 60歲葉童全白髮近況曝光

2023-04-15 15:07

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok