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「拆案3」懸案接踵來 董璇、谷嘉誠再攜手破案

娛樂新聞組／綜合報導
「拆案：黎明將至」由董璇領銜主演。（取材自鳳凰網）
「拆案：黎明將至」由董璇領銜主演。（取材自鳳凰網）

民國懸疑推理劇「拆案」系列第三部「拆案：黎明將至」近日於橫店官宣開機。該劇由董璇、谷嘉誠領銜主演，愛奇藝獨家播出。

鳳凰網娛樂報導，據悉、本劇講述由董璇飾演的上海法租界法醫車素薇與谷嘉誠飾演的租界巡捕房總巡顧遠，聯手破案，協力剷除隱藏於租界的敵對勢力，保衛一方國土平安的故事。

值得一提的是，佟久隆、孫大帥、鄧子瀟等民國租界的典型人物，將展現七個不斷反轉的人性故事。此次破案小分隊中新成員顏俊杰、任夢瑤的加入，讓大眾產生期待。而伴隨著，更多實力演員及新人演員逐步官宣亮相，「拆案：黎明將至」向我們展現出更多可能性，他們又將碰撞出怎樣的火花？

「拆案」系列自開播以來，以新奇詭異的懸案故事、緊湊的劇情發展、個性鮮明的人物設定，精美的服化道強勢吸睛，獲得業內及觀眾的一致好評，制霸榜單，榮獲多種獎項，收視一路飄紅，在民國懸疑推理賽道中憑藉獨樹一幟的風格強勢出圈。

此次「拆案」系列第三部「拆案：黎明將至」繼續由「給我製作」升級打造，沿用單元劇集的形式，以極具東方色彩的本格推理案件引出人生百態。據悉，該劇在前期打磨中，不斷探索國產偵探劇的多元化，將從視覺效果、邏輯推理等方向帶給大眾不一樣的觀劇體驗。

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