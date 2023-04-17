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香港金像獎／鄭秀文骨感美 獲封「紅毯女王」

娛樂新聞組／綜合報導
鄭秀文造型被評為評紅毯女王。(路透)
鄭秀文造型被評為評紅毯女王。(路透)

第41屆香港金像獎頒獎典禮日前登場，現場星光熠熠，光是紅毯就非常有看頭，除了入圍者，奧斯卡影后楊紫瓊也到場。而以「流水落花」入圍影后的鄭秀文，紅毯造型備受討論，她身穿簡單的吊帶黑禮裙登場，不同於其他女星擠乳，自然呈現骨感身材，也沒有過多配件，但氣場十足，被不少人評為這次的紅毯女王。

鄭秀文得知得獎後，在台上抱著頒獎人劉德華激動哭泣，她感慨自己的影后之路可說遙不可及，但也往往只是一步之遙；從喜劇演員被肯定能演正劇，這條路走得很長，已去世的父親很愛好藝術，她的得獎可說為父親圓夢，謝謝在電視前觀看的媽媽和三個姊姊與弟弟，還感謝了天父，就是沒有提到許志安。

激動的鄭秀文最後還打趣表示因為自己是歌手，現場唱起張學友的「我等到花兒也謝了」表達自己等著座獎等了多年心情。

紅毯上除了入圍者，奧斯卡影后楊紫瓊也到場，並頒發「最佳新演員」獎項，她在台上和大家打招呼，並感動說：「好開心大會給我這個機會回來，感謝大家對我的愛和支持。」

楊紫瓊穿著一襲金色薄紗禮服，大氣又隆重，她一出現在舞台，就被大家以掌聲熱烈歡迎，她憶起自己首次獲得金像獎「最佳新演員」提名是1986年的「皇家師姐」，表示自己頒發這個獎項非常適合，並向大家喊話不要放棄夢想：「我們只要奮鬥、努力、堅持，永遠都never give up，dreams do come true。」

楊紫瓊頒發金像獎「最佳新演員」。（取材自Instagram）
楊紫瓊頒發金像獎「最佳新演員」。（取材自Instagram）

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