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白宇新戲成全變心女友 馬伊琍氣炸抱不平

記者陳慧貞／綜合報導
白宇(右)、馬伊琍演出新劇「龍城」。（圖：愛奇藝國際站提供）
白宇(右)、馬伊琍演出新劇「龍城」。（圖：愛奇藝國際站提供）

由中國藝人馬伊琍、白宇主演的電視劇劇「龍城」，一登場便上演狗血家庭劇情節，劇中，白宇赫然發現論及婚嫁的女友，居然跟自己的小叔有曖昧師生戀關係，女友更因難忘與小叔的舊情，在提出分手後搞神隱，讓白宇崩潰，一時閃神遭車撞，而人設嗆辣的馬伊琍為此抱不平，家人之間的情感也面臨考驗，暴擊不斷的劇情，讓觀眾直呼「剛開播資訊量就好大」、「白宇好慘啊！」

「龍城」根據笛安暢銷小說「龍城三部曲」之「西決」、「東霓」、「南音」改編而成，馬伊琍原本就是原著小說忠實讀者，她透露，為了成為「東霓」，在心裡默念了14年，終於如願演出，心情激動不已。劇中，她因原生家庭父母關係不和諧，導致性格帶刺，習慣以尖銳言語隱藏內心脆弱。

馬伊琍稱，「角色本身有許多殘酷的東西在裡面，印象深刻的是東霓家中陽台的窗戶上，玻璃是碎的，因為父母經常打架，玻璃總是碎了又補，這一點也呈現東霓原生家庭的氛圍與關係。」於是她詮釋的角色渴望擺脫童年陰影，最終卻仍和父母一樣，在婚姻裡與另一半互相傷害。

白宇上一部醫療劇「謝謝你醫生」熱度爆棚，此次挑戰性格溫暖體貼的理科男，眼見女友竟與自己的小叔舊情復燃，馬伊琍為堂弟不值，大罵女方：「妳個膽小鬼、懦夫，吃著碗裡的，看著鍋裡的，妳好意思對著這兩個男人嗎？」飆罵言詞大快人心，但白宇竟選擇成全，當著親友的面，改口喊曾經心愛的女友為「小嬸」，還自認是感情裡遲來的那一個，瞬間「聖父光環」全開，而他在劇中的分手哭戲也極具感染力，播出後隨即登上熱搜排行，成為討論話題。

馬伊琍 小說

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