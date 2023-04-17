紀錄片奪金像獎最佳電影「給十九歲的我」曾被迫下檔

紀錄片「給十九歲的我」香港導演張婉婷。（中通社資料照片）

第41屆香港金像獎在昨晚圓滿落幕，最後由「神探大戰」奪最佳攝影、最佳編劇、最佳導演 、最佳男主角四獎成為大贏家，而紀錄片「給十九歲的我」獲「最佳電影 」殊榮。

「給十九歲的我」由張婉婷及郭偉倫聯合執導，是記錄英華女 學校幾名在千禧年後女學生十年來的成長故事，去年曾參加金馬影展，也在香港舉辦優先場放映，當時受好評，但要正式放映時，片中兩位女主角在網上發佈一篇文章，認為電影的處理手法有爭議，在上映的四天後被迫下檔，後來金像獎入圍名單宣布，片中英華女校更發布聲明決定退出「最佳電影」遴選，如今縱使紛擾不斷，香港金像獎仍對給予此片的價值莫大鼓勵。

明報報導，「給十九歲的我」在爭議聲中奪最佳電影，也是首次由紀錄片得此獎。

電影「給十九歲的我」奪得金像獎最佳電影。圖為團隊合照。（中新社）

據報導，張婉婷缺席頒獎禮，由聯合導演郭偉倫及團隊代表領獎，郭偉倫讀出張婉婷的致謝辭︰「張婉婷說，過去一段時間，由羅啟銳死亡的黑洞，到『十九歲』面世的一場風波，將我掉進一個漆黑的森林，令我領悟到人生的無常，但我今世無悔。」郭偉倫說：「感謝英華女校信任，讓我們拍這部橫跨十年的紀錄片。我個人想講一句，香港拍紀錄片的導演，請你繼續努力去拍紀錄片，別害怕，因為時代需要拍紀錄片，用鏡頭記錄我們發生的事，記住別熄機，繼續拍，別擔心、拍了再說、剪了再說、上了再說。」

報導稱，事後英華女學校發聲明稱，我們對評委的肯定表示感謝，但由於校方於2月已決定退出遴選，故當晚沒派代表出席頒獎禮。本校就此向金像獎主辦方表達真誠歉意，並感謝主辦方連月來的協助和體諒。「給」片拍攝時間長達十年，拍攝初衷是透過紀錄學校重建和學生的成長經歷，探討教育的意義。本校感謝擔任本片導演的張婉婷校友、監製黃慧校友及她們的製作團隊，在資源極有限的環境完成艱巨的拍攝，亦要感謝片中六位年輕校友多年來的參與。

報導說，「給十九歲的我」三名女學生馬燕茹、阿雀及Madam，以及英華女學校前校長李石玉如昨日都有出席頒獎禮。

報導引述金像獎協會主席爾冬陞稱，「十九歲」得獎，協會沒有任何立場和看法，「只要拍了出來，按照規則，我們就提供服務。如果拿到票數就入圍，第二輪選了它，拿到票就贏。金像獎是一個業內獎項、一個工業獎，是否小圈子要視乎觀點與角度」。