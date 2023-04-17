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「這獎遙不可及」鄭秀文封后抱他大哭 劉德華：我愛妳

記者黃保慧／香港17日電
香港電影金像獎頒獎典禮16日在香港文化中心舉行，鄭秀文（右）、劉青雲分獲最佳女主角。（中新社）
香港電影金像獎頒獎典禮16日在香港文化中心舉行，鄭秀文（右）、劉青雲分獲最佳女主角。（中新社）

香港金像獎最佳男女主角昨晚揭曉，鄭秀文先是以電影「流水落花」主題曲「我這樣活了一天」拿下最佳原創電影歌曲，延續氣勢，她擊敗了去年的金馬影后張艾嘉，拿下后座。影帝由劉青雲獲得，激動地表示，「如果命夠長，夢想是可以看見的！」最佳導演由「神探大戰」韋家輝拿下。

韋家輝憑「神探大戰」奪香港電影金像獎最佳導演。（中通社）
韋家輝憑「神探大戰」奪香港電影金像獎最佳導演。（中通社）

鄭秀文憑電影「流水落花」第十次入圍金像獎最佳女主角，終於擒獎，在台上抱著頒獎人劉德華激動哭泣；曾多次合作的頒獎人劉德華也感動直呼：「沒什麼跟妳講 ！只想跟妳說！我愛妳。」她這回在片中飾演寄養家庭的母親，自然真摯的演出讓她在日前於「香港電影評論學會」奪下最佳女演員獎，今天又再次封后，她在台上說：「首先我想講，今年可以和這四位優秀演員角逐很榮幸，這個獎從來都是遙不可及，一直在想怎樣提升演技跟蛻變，我走的路都很長、很遠，一路上被人不看好到現在的蛻變。」她最後說道：「我想跟天下間有夢想的人說，記住我這一刻的畫面，夢想是給永不放棄的人！」

影帝則是由「神探大戰」劉青雲獲得，這是他第三次得到金像獎影帝殊榮，他也指出，不管是掌聲、噓聲都接受，更激動地表示，「如果命夠長，夢想是可以看見的！」

最佳男女配角分別由「風再起時」許冠文和「飯戲攻心」王菀之拿下。許冠文在台上表示「只要夠膽嘗試，什麼奇蹟都會發生」，獲得網友一致讚賞。

許冠文憑電影「風再起時」飾演李子超奪得香港電影金像獎最佳男配角。（中新社）
許冠文憑電影「風再起時」飾演李子超奪得香港電影金像獎最佳男配角。（中新社）

80歲許冠文1982年憑電影「摩登保鑣」獲得首屆金像獎影帝，在去年獲得金像獎的終身成就獎，今年再拿最佳男配角，笑稱「第一次不是演搞笑戲奪得，感覺像新人」，他坦言一開始導演邀他演廉政專員時超沒自信，「十分鐘一個笑聲都沒有，好不習慣」，也以自己為例，向大家喊話：「只要夠膽試，什麼奇蹟都會發生」。

王菀之憑電影「飯戲攻心」奪香港電影金像獎最佳女配角。（中新社）
王菀之憑電影「飯戲攻心」奪香港電影金像獎最佳女配角。（中新社）

女配角則由「飯戲攻心」王菀之奪得，她感性說：「有時我會想，自己究竟是一個歌手還是演員呢？我也有很多夢想，但還是有大家歡迎我，我才能更接近夢想多一點。」

91歲胡楓獲頒終身成就獎，他一身白馬王子打扮出席，全場起立鼓掌。

南亞裔小演員林諾奪得香港電影金像獎最佳新演員。（中新社）
南亞裔小演員林諾奪得香港電影金像獎最佳新演員。（中新社）

最後「最佳新演員」由「白日青春」裡十歲的林諾奪得，成為首位南亞裔演員奪得該獎項。林諾接過獎項後，感謝導演劉國瑞及黃秋生在片場的教導，笑說：「拍戲真的好開心，大家可不可以去戲院看『白日青春』。」

電影 導演 香港

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