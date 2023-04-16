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香港金像獎／好糗 劉德華頒獎給鄭秀文 錯稱「落花流水」

娛樂新聞組／即時報導
鄭秀文從劉德華手中拿到屬於她的首座最佳女主角獎座，一度感動落淚。 （中新社）
鄭秀文從劉德華手中拿到屬於她的首座最佳女主角獎座，一度感動落淚。 （中新社）

香港電影金像獎在香港時間16日晚舉行，鄭秀文以電影「流水落花」，從劉德華手中拿下首座女主角獎。搞笑的是，劉德華宣布得獎名單時說錯片名，把「流水落花」說成「落花流水」。

綜合媒體報導，鄭秀文十次入圍香港電影金像獎，首次獲得影后，得獎當下她在台上唱著張學友的歌「你知不知道，我等到花兒都謝了」。

她在後台受訪時表示：「內心依然砰砰跳，還未平復」，她稱自己由歌手跨界成為演員，走得非常漫長，一直以來思考最多的不是獎項殊榮，而是如何讓自己進步。她認為獲封影后的最大意義，在於：「等別人相信我可以」。

從好友兼影帝劉德華手上得到首個影后殊榮，鄭秀文表示：「別具意義！不過劉德華講錯戲名！是『流水落花』不是『落花流水』啊！」

來源：Pedro TangTang

同樣在頒獎典禮上出糗的還有以電影「梅艷芳」走紅的女星王丹妮，她與男星劉俊謙負責頒發最佳編劇獎項，沒想到宣布得獎名單時，王丹妮看著「神探大戰」三名編劇的名字時，念出「韋家輝、陳偉斌、麥天……」，接著說不出話來。

她不會念麥天樞的「樞」字，停頓數秒，小聲問劉俊謙「這個字怎麼讀？」但劉也沒能回答，兩人放棄掙扎，大聲念出「神探大戰」，場面令人尷尬。

圖為劉俊謙與王丹妮現身金像獎紅毯。（中通社）
圖為劉俊謙與王丹妮現身金像獎紅毯。（中通社）

電影 香港 入圍

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