香港金像獎／好糗 劉德華頒獎給鄭秀文 錯稱「落花流水」

鄭秀文從劉德華手中拿到屬於她的首座最佳女主角獎座，一度感動落淚。 （中新社）

香港電影 金像獎在香港時間16日晚舉行，鄭秀文以電影「流水落花」，從劉德華手中拿下首座女主角獎。搞笑的是，劉德華宣布得獎名單時說錯片名，把「流水落花」說成「落花流水」。

綜合媒體報導，鄭秀文十次入圍 香港電影金像獎，首次獲得影后，得獎當下她在台上唱著張學友的歌「你知不知道，我等到花兒都謝了」。

她在後台受訪時表示：「內心依然砰砰跳，還未平復」，她稱自己由歌手跨界成為演員，走得非常漫長，一直以來思考最多的不是獎項殊榮，而是如何讓自己進步。她認為獲封影后的最大意義，在於：「等別人相信我可以」。

從好友兼影帝劉德華手上得到首個影后殊榮，鄭秀文表示：「別具意義！不過劉德華講錯戲名！是『流水落花』不是『落花流水』啊！」

來源：Pedro TangTang

同樣在頒獎典禮上出糗的還有以電影「梅艷芳」走紅的女星王丹妮，她與男星劉俊謙負責頒發最佳編劇獎項，沒想到宣布得獎名單時，王丹妮看著「神探大戰」三名編劇的名字時，念出「韋家輝、陳偉斌、麥天……」，接著說不出話來。