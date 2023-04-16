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奧斯卡影后楊紫瓊出席香港金像獎 頒獎給10歲小演員

奧斯卡影后楊紫瓊出席香港金像獎 頒獎給10歲小演員

記者黃保慧／即時報導
楊紫瓊頒發金像獎「最佳新演員」。（取材自IG）
楊紫瓊頒發金像獎「最佳新演員」。（取材自IG）

第41屆香港金像獎頒獎典禮16日晚舉行，現場星光熠熠，光是紅毯就非常有看頭，除了入圍者，奧斯卡影后楊紫瓊也到場，並頒發「最佳新演員」獎項，她在台上和大家打招呼，並感動說：「好開心大會給我這個機會回來，感謝大家對我的愛和支持。」

楊紫瓊穿著一襲金色薄紗禮服，大氣又隆重，她一出現在舞台，就被大家以掌聲熱烈歡迎，她憶起自己首次獲得金像獎「最佳新演員」提名是1986年的「皇家師姐」，表示自己頒發這個獎項非常適合，並向大家喊話不要放棄夢想：「我們只要奮鬥、努力、堅持，永遠都never give up，dreams do come true。」

最後「最佳新演員」由「白日青春」裡10歲的林諾奪得，成為首位南亞裔演員奪得該獎項。

林諾接過獎項後，不像去年在金馬獎上被黃秋生請上舞台時那樣的害羞，反而淡定地表示要感謝天父給予自己能力去拍戲，他更感謝導演劉國瑞及黃秋生在片場的教導，笑說：「拍戲真的好開心，大家可不可以去戲院看『白日青春』。」

楊紫瓊頒發金像獎「最佳新演員」。（取材自IG）
楊紫瓊頒發金像獎「最佳新演員」。（取材自IG）
楊紫瓊頒發金像獎「最佳新演員」。（取材自IG）
楊紫瓊頒發金像獎「最佳新演員」。（取材自IG）
林諾奪得金像獎「最佳新演員」。（取材自臉書）
林諾奪得金像獎「最佳新演員」。（取材自臉書）

黃秋生 楊紫瓊 亞裔演員

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