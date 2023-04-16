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成龍「龍馬精神」遭學生當面嗆爛片 團隊回應退票說

記者陳建嘉／綜合報導
成龍宣傳「龍馬精神」，傳被學生當面說是爛片。（取材自微博）
成龍宣傳「龍馬精神」，傳被學生當面說是爛片。（取材自微博）

成龍是經典華人武打巨星，也獲得不少全球粉絲愛載，最近為新片「龍馬精神」宣傳，無奈票房不如預期。最近又傳出成龍赴戲劇學校宣傳新電影時，竟遭導演系學生當面質問：「怎麼拍出這麼爛的電影？能不能退票？」而該消息流出後，掀起熱烈討論，更瞬間衝上微博熱搜榜冠軍。

微博網友盛傳，成龍日前去校園宣傳「龍馬精神」，竟當場被觀眾要求退票。一名學生當面質疑成龍，「我是自費買票的，你怎麼拍出這麼爛的電影，能不能退票？」並接著說：「在我們這個學校，我們是傳媒的代表，就需要說出真話」，而語畢後更掀起全場如雷的掌聲。不過後來主演群之一的郭麒麟出面緩頰，成龍也坦言自己尊重所有觀眾的想法，會虛心接受大家的建議；導演楊子則是道歉，坦言自己還有不足之處，不過所有人都未正面回應退票事宜。

然而，「龍馬精神」主創團隊則公開發文，表明此事為謠言，「今日有一些社交媒體帳號，對當日發生事情進行捏造。當日觀影是免費的校園交流活動，並無購票一說，並未有人提出退票，也就更沒有退票之後的掌聲雷動。這些不實言論對中國傳媒大學當日發言的學生，對電影及電影的主創都帶來了極大的傷害」，並表示成龍一向接受批評，並感謝各種各樣的聲音，才能讓電影不斷做得更好。

此外，主創團隊還透過微博補充，電影「龍馬精神」上映以來走了4個城市，完成34場映後見面會，「相信覺得電影不足與不完美的不只有當日傳大學的這一位學生，只是他站了出來，謝謝這位同學的批評。批評是我們前進的動力，但謠言不是，相信善良與正義，也請大家不要再傳播謠言」。

電影 微博 導演

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