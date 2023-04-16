陳偉霆「暴風」賣命來真的 與王千源點火互毆

陳偉霆飾演汕頭警察角色。（取材自微博）

由男星陳偉霆、王千源主演的粵產諜戰片「暴風」近日上映。該片30年代的汕頭為背景，講述了陳家棟（陳偉霆飾）和王歷文（王千源飾）這對昔日兄弟重逢後的選擇和角力，呈現中央紅色交通線汕頭站的革命故事。在汕頭拍攝數月，「暴風」劇組曾贏得「最卷劇組」的名號，而在廣州首映禮現場，主創們依舊感嘆：「『暴風』劇組太拚了！」

羊城晚報報導，為了演好陳家棟這個汕頭警察 角色，陳偉霆不僅聽導演 的話把自己曬黑，而且主動加碼，曬到脫皮：「導演一開始跟我說『你要曬黑一點』，但我不理解到底要多黑，就給了三個色號他選，他選了最深的顏色。所以我在進組之前就一直曬。拍攝的過程中，我感到如果曬到有點爆皮，應該更貼近這個角色。所以在戲裡，陳家棟看起來有種髒髒的感覺。」

片中有一場火中打戲十分吸睛，陳偉霆和王千源身上著火，看上去相當驚險。令人意外的是，這場戲是「真人、真火、真打」，兩人穿上防火衣後點火打鬥。由於防火衣約只能撐20秒，所以每一次拍攝都必須控制在20秒內。陳偉霆特別感謝「暴風」的武術指導：「我相信有他在，我們不會出事。」他也感謝王千源：「千源哥是最後一個知道要拍著火戲的，但他非常專業，也非常配合。」

事實上，這場戲原本計畫用特效完成，但陳偉霆與王千源主動請纓，要求用真火拍攝。映後交流時，有觀眾高呼「看得出來用的是真火」。陳偉霆感嘆：「為什麼要那麼拚，就是為了讓你們說出『原來用的是真火！』，就這麼簡單。」

王千源第一次演年代戲的反派。（取材自微博）

「暴風」是陳偉霆與王千源首次合作。首映禮上，陳偉霆談及與王千源合作的感受：「你們（觀眾）都看到千源哥的氣場了對嗎？他在片中很有壓迫感，這種感覺是對的。陳家棟面對王歷文時感受到的壓迫感，就好像我跟千源哥拍戲時的感覺。戲裡戲外我都必須頂住。」

片中，陳偉霆飾演的陳家棟與王千源飾演的王歷文本來是出生入死的好兄弟，但重逢後發現王歷文已經叛變。陳偉霆說，陳家棟這個角色並不好演，「王歷文一直試探他，所以他始終處在驚恐當中，害怕被發現。對我來說，每一場戲都是考驗，我該做什麼表情、什麼反應？感謝這麼多很好的前輩幫我完成了這個角色。」

王千源在採訪中透露，這是他第一次演年代戲的反派：「我想演出『紅岩』等老片子的味道，對我而言是一個挑戰。另一個挑戰就是兄弟之間的相愛相殺，從一開始想念弟弟、照顧弟弟，到最後反目成仇，這個過程有點艱難。」