周星馳慶祝社群粉絲破百萬 玩問答揭露經典角色結局

周星馳1995年的經典恐怖喜劇「整鬼專家」。(取材自微博)

港星周星馳 （星爺）2022年10月開設了Instagram帳號，平時除了貼文曝私下生活，還勤與網友互動，不少明星、網紅前去朝聖留言，獲得星爺「翻牌」後都欣喜不已，甚至之前還手寫了幾十張春聯送給網友，日前更為了Instagram粉絲數達到百萬，開放網友提問，他挑選回答。

周星馳陸續挑選出幾個網友的問題回答，像是網友問他演喜劇的要訣，為什麼每次都可以表演的這麼好笑，他簡單回應兩字「天份」，網友再問有什麼事是大家誤會他很久，卻一直沒有機會解釋，星爺很有的他的風格回應「其實我不是帥哥，也不是偶像派」，

還有網友問喜歡韓國女團BLACKPINK 哪位成員，他直接回答「Lisa」。

還有忠實網友問在電影 「整鬼專家」中，他飾演的抓鬼大師Leon最後到底死了沒，而周星馳回應「不死戰神道友明，昨夜凌晨5:15在伊利沙伯醫院家人陪同下，終於安詳地閉上雙眼，現年46歲，他與家人在醫院宿舍打完通宵麻雀，閉目養神後繼續開工洗廁所直踩。」回答的很有無厘頭風格，甚至有網友提問，有沒有在家中打過飛機，周星馳也挑選出來回答「從沒打過飛機，只有戰鬥雞」，而星爺在發文時常自稱小弟，因此網友問「星爺叫自己小弟， 那麼我們要叫什麼？」，其他網友大多搞笑回應「就叫小弟弟囉」，周星馳的回答則是「星爺」。