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香港金像獎好驚奇？劉德華、周星馳、楊紫瓊都沒得最佳新人

記者蘇詠智／即時報導
楊紫瓊也沒能獲得香港電影金像獎的「最佳新人」。（路透資料照片）
楊紫瓊也沒能獲得香港電影金像獎的「最佳新人」。（路透資料照片）

香港電影金像獎走過40個年頭，已是演藝界的矚目盛事，第41屆的得獎名單即將在周日（16日）晚間揭曉。這麼多年來，頒獎典禮上不是沒有過讓人詫異的結果，像是最佳新人常常後來的發展跌破眼鏡，落選者比得獎者還要走紅，包括劉德華、周星馳、楊紫瓊、夏文汐等都曾經入圍此項卻沒有獲獎。

比起金馬獎直到千禧年的第37屆才正式設立了最佳新演員獎，香港電影金像獎早在1983年的第2屆

就增加了最有前途新人獎，而且入圍者陣容超級堅強：「投奔怒海」劉德華與馬斯晨、「烈火青春」葉童與夏文汐、「靚妹仔」溫碧霞與林碧琪、「檸檬可樂」周秀蘭，溫碧霞另有「俏皮女學生」一片也被提及。

劉德華沒能在香港電影金像獎「最有前途新人」勝出。(本報資料照片)
劉德華沒能在香港電影金像獎「最有前途新人」勝出。(本報資料照片)

如果是當年來看，林碧琪與馬斯晨都在最有前途新人獎外另獲最佳女演員提名，理論上比較強勁，最後果真是林碧琪拿了最佳女演員，馬斯晨獲最有前途新人。不過林碧琪連頒獎典禮都未出席，更沒有再演出任何電影，而馬斯晨雖被認為演技突出，並沒有搶眼的外型，獲獎後除了在「聽不到的說話」是女主角，其他電影皆屬配角，1990年即退出幕前。

反觀劉德華，頒獎典禮3個月之後，他就因TVB劇集「神鵰俠侶」成為超紅電視小生，再接新電影也立刻晉升男主角，夏文汐隔年就主演了「唐朝豪放女」而紅遍港台，葉童更是以頒獎後不到兩個月上映的「表錯七日情」大紅，並成了下一屆的香港電影金像獎影后。溫碧霞與周秀蘭雖未馬上變成大牌，卻也分別在電影界與電視圈穩坐被捧小旦的位置，他們每一位都具有傳統生旦的出眾外型，比起只有演技實力的馬斯晨，更容易在那時的香港娛樂界竄紅。

「霹靂先鋒」周星馳在金馬獲獎卻沒有贏得香港電影金像獎「最有前途新人」。(取材自I...
「霹靂先鋒」周星馳在金馬獲獎卻沒有贏得香港電影金像獎「最有前途新人」。(取材自IMDb)

到了第5屆此獎更名為最佳新人，楊紫瓊以成名之作「小蝦米對大鯨魚」獲得提名，其他對手有「愛神一號」鄭浩南、「暫時停止呼吸」樓南光、「女人風情話」陳婉麗，最後陳婉麗得獎，然而她的星運欠佳，雖曾來台演出連續劇「福祿壽喜」，還是在得獎後沒兩年退出演藝界，楊紫瓊等人則都在演藝圈一直待到了現在，她更從香江紅到國際，還成了破紀錄的首位華人奧斯卡影后。

這就突顯了新人獎評選的困難，是只單純論入圍影片中的表現孰優孰劣，還是考慮往後在演藝圈的發展前景？在香港電影金像獎此獎被稱為「最有前途新人」的那幾屆，命運之神常在打評審的臉，除了第2屆劉德華等人演藝界前途遠好過馬斯晨外，1989年該獎再一次從「最佳新人」改回「最有前途新人」，仍然出現極有趣的結果。

「今夜星光燦爛」吳大維順利獲得香港電影金像獎「最有前途新人」。(取材自IMDb)
「今夜星光燦爛」吳大維順利獲得香港電影金像獎「最有前途新人」。(取材自IMDb)

當屆入圍者包括「今夜星光燦爛」吳大維、「霸王花」吳君如、「童黨」何沛東、「三人世界」周慧敏、「霹靂先鋒」周星馳，除了何沛東日後又演過幾回小混混或問題學生就在幕前銷聲匿跡外，其他4個人都在演藝圈發展了很長的時間，皆有廣大知名度。然而比起後來成為影后的吳君如，或是影壇超級巨星的周星馳，評審們看好的是有標準小生外表的吳大維，吳大維得獎，周星馳、吳君如、周慧敏都成了他的手下敗將。

而在獎項名稱叫做「最佳新人」或「最佳新演員」的時期，也曾有過「英雄本色」李子雄、「龍在江湖」李小龍之子李國豪都不敵「美國心」利玉娟的結果，利玉娟同樣在得獎後即未再拍戲，成了另一位獲獎後就退出演藝圈的新秀。

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