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何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

記者陳建嘉／即時報導
何超蓮(左)與何超瓊合照。（取材自Instagram）
何超蓮(左)與何超瓊合照。（取材自Instagram）

賭王千金何超蓮和相戀4年的中國男星竇驍，終於將在18日在峇里島舉行婚禮，2人已經各自前往峇里島準備行前事項，準新娘超蓮更在香港機場被捕獲，相信正是前往婚禮場地作準備。然則，她最近在時尚活動上，罕見與同父異母的姊姊何超瓊合照，2人相差29歲，外型依舊神似，同樣美麗。

賭王何鴻燊生前除了有一妻一妾，還有公開承認的2個伴侶，4位女性總共與他生下17名子女，31歲何超蓮是賭王與三姨太陳婉珍所生的女兒，60歲何超瓊則是賭王與妾侍藍瓊纓的女兒，即便兩人的媽媽不一樣，但一起出席時尚活動，看起來互動仍然不錯。

楊紫瓊(左起)、何超蓮與何超瓊一起出席時尚品牌活動。（取材自Instagram）
楊紫瓊(左起)、何超蓮與何超瓊一起出席時尚品牌活動。（取材自Instagram）

不僅如此，在同場活動上，還赫見新科奧斯卡影后楊紫瓊，3女一起合照，看起來狀態都相當好，也讓人稱許「超強DNA，何家美女」、「兩姊妹好像，兩個都像爸爸」、「何家最美的兩位」。

至於婚禮細節，港媒報導指出，賓客會在這兩天陸續到達峇里島，18日舉行盛大婚禮。何超蓮前往機場時，被香港媒體捕獲，但沒有任何回應。外傳眾多明星皆會出席參加喜事，包括好姐妹鄧紫棋（G.E.M.）、李蘊、Twins蔡卓妍鍾欣潼、王灝兒（JW）及薛凱琪，竇驍則是在4月13日現身上海浦東機場，前往峇里島準備婚禮。

何超蓮(左)與何超瓊合照。（取材自Instagram）
何超蓮(左)與何超瓊合照。（取材自Instagram）

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