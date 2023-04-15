羅雲熙「長月燼明」大婚白鹿 被網友惡搞 她高EQ應對

「長月燼明」中羅雲熙(右)與白鹿上演一段仙魔虐戀。（圖：LINE TV提供）

男神羅雲熙先前在電視劇「香蜜沉沉燼如霜」中飾演夜神「潤玉」，溫柔深情的形象，讓他圈了一大票女粉絲，今年他的新作「長月燼明」又黑化，與白鹿二搭上演一場魔尊與神女之間的千古虐戀，剛播出就奪下熱度冠軍。

羅雲熙飾演魔尊，初登場就擁有強大力量，宛如薩諾斯般一彈指、揮手就滅了仙門全族，白鹿為解救三界，被賦予重任，啟動神器重返500年前，阻止當時還只是凡人的羅雲熙成魔。而這一穿越，白鹿也成了普通人，和羅雲熙上演了一段三生三世、剪不斷理還亂的虐戀。

最新劇情當中，羅雲熙與白鹿大婚場面相當唯美，不過有觀眾發揮聯想力，截圖戲稱他們的婚服像是「肥牛卷」，沒想到白鹿也發揮幽默細胞，高EQ發出自拍文並寫下：「肥牛卷桑酒（白鹿角色名）來囉！」間接回應網友的惡搞。

羅雲熙(左)與白鹿在「長月燼明」中大婚。（圖：LINE TV提供）

羅雲熙與白鹿近來為宣傳新戲合體直播，白露在劇中擁有三個身分，其中與羅雲熙的這場大婚當中，就是以「蚌精」桑酒的角色登場，戲外白露直播時，更大方穿上蚌殼裝對著鏡頭開合，大喊：「冥夜（羅雲熙角色名）你在哪？」讓網友笑翻。

羅雲熙則自曝超愛唱歌，除了在片場自備手持無線麥克風，以便空閒時間能隨時開唱之外，歌路也很豐富，還在直播當中高歌陳雷金曲「歡喜就好」。