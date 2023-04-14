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觀影說劇／陳曉穿女裝查案 陳建斌直皺眉嫌棄

記者杜沛學╱綜合報導
陳建斌(左)與陳曉搭檔刑警師徒。(圖：愛奇藝國際站提供)
陳建斌(左)與陳曉搭檔刑警師徒。(圖：愛奇藝國際站提供)

愛奇藝國際站懸疑推理刑偵劇「塵封十三載」，由實力派演員陳建斌和陳曉合作主演，兩人是首次搭檔刑警師徒檔，雖相差17歲，交流上卻完全沒有代溝，陳建斌讚「他有好演員的美德」，兩人可以很直接針對劇本跟拍攝溝通，「好像已經認識了很久似的，可以直接進入狀態。」

「塵」劇故事描述1997年在南都市發生的詭異連環殺人懸案，時隔13年後，隱匿的兇手再現蹤跡，陳建斌、陳曉師徒兩人聯手追查真相。故事由1997年和2010年時空交叉敘事，陳建斌和陳曉在不同年代的造型風格迥異。

1997年陳建斌飾演的魏崢嶸是陸行知（陳曉飾）的師父，個性火爆，辦案能力強，皮夾克、立領是他的標配，13年後他卻從雷厲風行的刑警成了清閒民警，還成了「家庭煮夫」，下班要幫家裡買菜、煮飯，穿著拖鞋、短褲、白背心，手裡還拿著可愛的兒童水壺喝水，反差萌十足。

而陳曉飾演的陸知行，1997年前是個看到屍體就吐的菜鳥員警，為了查案，被魏崢嶸命令穿上橘色大衣、假髮喬裝成女生，還被魏崢嶸嫌棄；該橋段一出讓網友笑噴，「四大爺看了都皺眉」、「雖然陳曉穿女裝很搞笑，但陳建斌的表情更好笑」，這也是陳曉繼「那年花開月正圓」、「雲巔之上」後，再度為戲劇再穿女裝。

戲外陳曉的老婆陳妍希也追劇，跟網友一樣關注兇手是誰，在微博發問：「陳先生，兇手到底是誰啊？」讓網友直呼又嗑到夫妻檔的糖。

陳曉「塵封十三載」為查案穿女裝。(圖：愛奇藝國際站提供)
陳曉「塵封十三載」為查案穿女裝。(圖：愛奇藝國際站提供)

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