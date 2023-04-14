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46歲言承旭零修圖 粉痴迷：走路都像在拍偶像劇

娛樂新聞組╱綜合報導
言承旭零修圖偶遇照被PO上網，引來「都沒變、依舊帥」熱議。(取材自微博)
言承旭零修圖偶遇照被PO上網，引來「都沒變、依舊帥」熱議。(取材自微博)

台灣男星言承旭近年演藝事業往大陸發展，近日他被撞見在四川成都拍廣告，網友將零修圖側拍照片PO上網，46歲的他狀態仍很好，五官深邃，身材依舊，帥度完全不減，粉大讚「連走路都像在拍偶像劇」。

言承旭當年因演出偶像劇「流星花園」中的「道明寺」暴紅，他出眾的外貌一直是大家關注的焦點，而這幾天網友巧遇他所釋出的近況照，又再度讓粉絲驚嘆，根本和22年前的道明寺一模一樣，在他身上看不到歲月的痕跡。

直擊46歲言承旭真實模樣的網友提到，自己在拍婚紗的時候偶遇言承旭，他突然走出來，由於本尊實在太帥，讓他整個人恍神，「根本聽不見攝影師再跟我說話」。

網友說，他穿著白襯衫就這樣出現在鏡頭中，身材瘦高、臉型帥氣，與平日在螢光幕前的樣貌差不多，該爆料網友最後還忍不住誇讚「很瘦很帥」。照片一出，立刻引來網友們熱議，「趕快衝上去跟他拍婚紗」、「言承旭好帥阿」、「好羨慕可以遇到」。

媒體報導，言承旭2022年在「萌探探案」中就曾重現2001年道明寺劇中造型，當時梳起經典鳳梨頭，並身著露出手臂的黑色背心，更是直接的穿越時空，有網友直呼根本是在看當年的「流星花園」。

46歲的言承旭狀況依然很棒。(取材自微博)
46歲的言承旭狀況依然很棒。(取材自微博)

攝影

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