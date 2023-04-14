又口誤？成龍喊搭檔爛演員 劉浩存躺槍

成龍(右)與女星劉浩存的父女戲被認為是電影「龍馬精神」最大敗筆。(取材自微博)

華人 武打巨星成龍，主演「醉拳」、「警察 故事」以及「蛇形刁手」獲得許多粉絲愛載，最近為新片「龍馬精神」宣傳活動時，拿22歲男偶像易烊千璽舉例，感嘆金主只重視流量，即便事後澄清是斷章取義，仍惹怒大批粉絲；近日又口誤說出「很高興和這麼『爛』的演員合作」，卻引起網友一面倒認同。

最近微博流傳一段對話截圖，一名學生網友提到成龍來學校宣傳電影 「龍馬精神」，竟口誤說出「很高興能和這麼『爛』的演員合作」，隨後澄清說自己說錯話，其實是想稱讚合作演員能力優秀。

成龍因不不小心說錯話，趕緊澄清。(取材自微博)

據悉，該片的演員除了成龍，還有劉浩存、郭麒麟、吳京，不過電影票房不佳，外界認為成龍與劉浩存的父女感情戲是最大敗筆；成龍宣傳時的口誤引來網友狂讚「不小心說了大實話」、「是可以笑的嗎」、「不能是故意把心裡話都說出來了吧」、「張藝謀要生氣了」、「暗示劉浩存是爛演員」。

劉浩存因為演出張藝謀的「一秒鐘」、「懸崖之上」廣為人知，但她出道以來一直負評不斷，被指演技平平之餘，沒有太多觀眾緣，更有不少網友一見到劉浩存就直接表明「不看」，因此在前期宣傳時，幾乎沒有劉浩存身影。