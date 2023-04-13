我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

川普再次現身紐約 接受2.5億元財務詐欺案質詢

徐崢被指「劣跡藝人」觀眾拒看 浙江廣電為他正名

娛樂新聞組／即時報導
徐崢。（取材自微博）
徐崢。（取材自微博）

中國男星徐崢加盟的新綜藝「青春環遊記4」開播在即，但他被多人實名舉報，抵制登上節目。據悉，這些人自述是張庭傳銷案受害者，而徐崢的妻子陶虹正是張庭的姊妹淘，曾擔任張庭公司股東。

張庭、林瑞陽的公司因涉嫌傳銷，名下26億人民幣資金遭凍結。張庭的姊妹淘陶虹也被爆出擔任該公司股東期間，曾有3年的分紅收入來自於傳銷，分紅達人民幣2.6億元（約新台幣11.96億元）。

徐崢的妻子陶虹因曾在張庭低潮時伸出援手，兩人有17年的手帕交，張庭更在2020年以兩人的名字創辦公司「陶不庭文化傳媒」，當時，陶虹也投資該公司5000萬人民幣，成為股東。

澎湃新聞13日報導，浙江省政府網站「浙江省民呼我為統一平台」稱，近日多位民眾留言不建議徐崢作為嘉賓參加「青春環遊記」。有網民稱，「徐崢涉及張庭夫婦傳銷事件」，「割粉絲韭菜，讓眾多家庭因此受到嚴重傷害」；「他還涉及多起版權糾紛」，例如「擅自將「囧媽」賣給視頻網站」，「浙江電影行業發文譴責了「囧媽」網絡播出事件」。另有網民說，徐崢「桃色新聞不斷」等等。這些網民認為，「人們開始質疑徐崢的道德標準」，「徐崢不適合登上如『青春環遊記』這樣的青少年綜藝節目」，「建議不要讓徐崢參加『青春環遊記』的錄製」。

浙江廣播電視集團回覆，張庭夫婦傳銷案於2021年12月已被國家主管部門處理和公佈，徐崢並未涉及該案，也未被定性為「劣跡藝人」，邀請徐崢作為節目嘉賓已獲主管單位批准，同時浙江衛視將密切跟蹤瞭解藝人情況，對擬邀嘉賓從嚴審查，絕不為劣跡藝人、問題藝人提供舞台。

張庭(左)和陶虹是好朋友。(圖:TST庭秘密提供)
張庭(左)和陶虹是好朋友。(圖:TST庭秘密提供)

投資 電影

上一則

陳曉「塵封十三載」穿女裝辦案 陳妍希忍不住問：兇手是誰？

延伸閱讀

1周7學生自殺 天津緊急開家長會

1周7學生自殺 天津緊急開家長會
浙江總商會舉辦網紅盛典 百萬粉絲大網紅出席 500餘人參與

浙江總商會舉辦網紅盛典 百萬粉絲大網紅出席 500餘人參與
浙江海上漂名牌菸 「飄洋過海來的 都是寶啊」漁民搶撈：發財啦

浙江海上漂名牌菸 「飄洋過海來的 都是寶啊」漁民搶撈：發財啦
浙江海面突漂浮「中華」等名牌香菸 漁民邊撈邊抽

浙江海面突漂浮「中華」等名牌香菸 漁民邊撈邊抽

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員