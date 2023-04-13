徐崢被指「劣跡藝人」觀眾拒看 浙江廣電為他正名

徐崢。（取材自微博）

中國男星徐崢加盟的新綜藝「青春環遊記4」開播在即，但他被多人實名舉報，抵制登上節目。據悉，這些人自述是張庭傳銷案受害者，而徐崢的妻子陶虹正是張庭的姊妹淘，曾擔任張庭公司股東。

張庭、林瑞陽的公司因涉嫌傳銷，名下26億人民幣資金遭凍結。張庭的姊妹淘陶虹也被爆出擔任該公司股東期間，曾有3年的分紅收入來自於傳銷，分紅達人民幣2.6億元（約新台幣11.96億元）。

徐崢的妻子陶虹因曾在張庭低潮時伸出援手，兩人有17年的手帕交，張庭更在2020年以兩人的名字創辦公司「陶不庭文化傳媒」，當時，陶虹也投資 該公司5000萬人民幣，成為股東。

澎湃新聞13日報導，浙江省政府網站「浙江省民呼我為統一平台」稱，近日多位民眾留言不建議徐崢作為嘉賓參加「青春環遊記」。有網民稱，「徐崢涉及張庭夫婦傳銷事件」，「割粉絲韭菜，讓眾多家庭因此受到嚴重傷害」；「他還涉及多起版權糾紛」，例如「擅自將「囧媽」賣給視頻網站」，「浙江電影 行業發文譴責了「囧媽」網絡播出事件」。另有網民說，徐崢「桃色新聞不斷」等等。這些網民認為，「人們開始質疑徐崢的道德標準」，「徐崢不適合登上如『青春環遊記』這樣的青少年綜藝節目」，「建議不要讓徐崢參加『青春環遊記』的錄製」。