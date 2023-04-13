成龍突喊「合作這麼爛的演員」網友反應竟然一面倒

成龍主演「龍馬精神」票房不佳。(取材自微博)

成龍是經典華人 武打巨星，主演「醉拳」、「警察 故事」以及「蛇形刁手」獲得不少全球粉絲愛載，最近為新片「龍馬精神」宣傳活動時，拿22歲男偶像易烊千璽舉例，感嘆金主只重視流量，即便事後澄清是斷章取義，仍惹怒大批粉絲，但這次右口誤說出「很高興和這麼爛的演員合作」的發言，反而引起網友一面倒認同。

最近微博流傳一段對話截圖，一名學生網友提到成龍來學校宣傳「龍馬精神」，竟口誤說出「很高興能和這麼爛的演員合作」，隨後澄清說自己說錯話，其實是想稱讚合作演員能力優秀。

據悉，該片的演員除了成龍，還有劉浩存、郭麒麟、吳京，不過電影 票房不佳，外界認為成龍與劉浩存的父女感情戲是最大敗筆，反而引來網友狂讚「不小心說了大實話」、「是可以笑的嗎？」、「不能是故意把心裡話，都說出來了吧」、「張藝謀要生氣了」、「暗示劉浩存是爛演員。」