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劉嘉玲+何超瓊+楊紫瓊+林青霞…4天后在這場合世紀同框

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲(左起)、何超瓊、楊紫瓊、林青霞合影，堪稱「世紀同框」。(取材自微博)
劉嘉玲(左起)、何超瓊、楊紫瓊、林青霞合影，堪稱「世紀同框」。(取材自微博)

香港故宮文化博物館近日為「百樣玲瓏」特別展覽舉行開幕典禮，PO出的照片可見，演員林青霞、劉嘉玲以及企業家何超瓊到場觀展，奧斯卡首位華人影后楊紫瓊後面也驚喜現身，四位大美人「世紀同框」，瞬間吸引了所有人的目光。

蓋飯娛樂報導，同框照中，劉嘉玲氣場全開，黑色V領禮服外搭配了一件小披風，下身特殊材質的魚尾裙盡顯好身材；60歲的何超瓊打扮則溫婉許多；同站C位的楊紫瓊此次拿影后歸來，意氣風發，同樣一身黑色禮服顯低調；年齡最大，接近70歲的林青霞此次狀態卻最好，臉上竟看不出歲月痕跡。

值得一提的是，這次聚會四位女神平均年齡超60，但身材保持都很好，劉嘉玲高䠷，何超瓊露出一雙纖纖玉腿。

有意思的是，劉嘉玲和何超瓊算半個情敵，一個是許晉亨舊愛，一個是許晉亨前妻，雖都沒付出多少真心，但這次同框也算一笑泯恩仇了。

四大女神同框，各自綻放異彩，但有網友留言：「這其中最佩服的，還是劉嘉玲。」相比於另外三位，有作品、有實力，劉嘉玲當年在港圈其實各方面都不太強，容貌不算上乘作品也不夠出圈，但這麼多年她從未消失在公眾視野，社交手段大家更有目共睹，令人欽佩。

近些年來她雖沒有拍戲，卻在收藏界成為達人，據悉她的翡翠藏品，價值就上億。此次受邀參加展覽，就是因為她向品牌方出借了一件頂級珠寶。

楊紫瓊 博物館 奧斯卡

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