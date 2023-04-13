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曾窮到沒錢回家「儲值20元也無法」 張繼聰演活清潔工

記者陳建嘉／綜合報導
張繼聰以「窄路微塵」角逐香港金像獎影帝。(圖：佳映提供)
張繼聰以「窄路微塵」角逐香港金像獎影帝。(圖：佳映提供)

香港電影「窄路微塵」由獲得金馬獎提名的張繼聰、袁澧林共同主演，影視歌三棲發展的張繼聰，在電影中加入自身歷練與信念，演活基層清潔工，讓他即將與劉青雲、黃秋生等人角逐金像獎影帝寶座。而張繼聰曾窮到回不了家，對於詮釋底層小人物絲絲入扣。

張繼聰是童星出身，現年43歲，除了演戲也愛音樂，是香港全能型藝人。25歲那年，他以創作歌手身分加入樂壇，才華洋溢的他也曾替陳奕迅、郭富城、鄭秀文、何韻詩等流行歌手作曲填詞，歌曲數量多達60幾首。此外，他幽默的談吐也發揮在主持上，曾和阿SA擔任香港金像獎司儀。

張繼聰也曾身處逆境，他在受訪時分享，「10幾20歲時，我做了很多兼職，曾經連搭車過海的錢也付不起，打電話給家人問是否可匯20元到我戶頭，讓我湊100元儲值，否則連家也回不了。」

過往際遇讓張繼聰更樂觀，就像「窄路微塵」飾演的窄哥，儘管在困窘中，依然維護闖禍的Candy母女，也似片中一句話「世界很壞，但不代表要做壞人。」張繼聰坦言在角色中放入自己信念，期盼透過電影傳達，「外在環境怎樣也好，我們都有權選擇成為怎樣的人。我可以肯定的說，這個世界有很多窄哥，如果你找不到，我相信每個人都有能力成為他。」

為了深入角色，張繼聰在導演林森安排下，與一位獨自經營清潔公司的人會面，從中了解其詳細的工作狀況、收入等等，他坦言：「當我聽說他的每月收入後心裡一寒。」而這次接觸讓張繼聰對角色處境有更多參考。張繼聰演活社會基層的平凡小人物，這也是自8歲出道的他，首度獲得金馬獎最佳男主角提名，也入圍香港金像獎影帝。

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