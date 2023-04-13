迪麗熱巴、古力娜扎像到分不清？馮小剛臉盲被砲轟
以電影「老炮兒」獲金馬影帝的演員馮小剛，也是知名導演，最近因他受訪時，脫口說聽過女星迪麗熱巴、古力娜扎的名字，但見到人就分不清誰是誰？這席言論被網友砲轟上熱搜。
馮小剛受訪問時，被主持人問及與年輕演員的合作是否緊密？他表示演藝圈雖然有很多年輕演員，但都不知道名字，也稱很多人即便知道名字，他也無法跟臉對上，接著脫口說了：「誰是迪麗熱巴？誰是古力娜扎？我其實對不上去。」
關鍵詞「馮小剛分不清迪麗熱巴和古力娜扎」更秒登微博熱搜。其實兩位都是新疆美女，同樣有精緻五官和傲人身材，她們除了被受封「新疆四美」，更曾在美國知名電影網站票選的全球美女帥哥裡，雙雙入榜。
不過，馮小剛卻透露知曉范丞丞，原因女兒是他瘋狂粉絲，只要這部戲裡有范丞丞，她會直接就快轉到到有范丞丞那段，似乎對女兒的行徑感到訝異。
不少網友得知大導演分不清迪麗熱巴、古力娜扎後，感到十分不可思議，認為「她們各有特色，怎麼會分不出來呢？」、「年齡大了眼睛不好使，得配個老花」、「長得完全不一樣，名字也不像，有什麼分不清楚的」。
還有網友表示發現很多導演跟明星用分不清誰誰誰和誰誰誰來標榜自己清高，不屑世俗，不屑別人的愛好。
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