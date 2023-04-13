迪麗熱巴、古力娜扎像到分不清？馮小剛臉盲被砲轟

迪麗熱巴擁有零死角精緻美顏。(取材自微博)

以電影 「老炮兒」獲金馬影帝的演員馮小剛，也是知名導演 ，最近因他受訪時，脫口說聽過女星迪麗熱巴 、古力娜扎的名字，但見到人就分不清誰是誰？這席言論被網友砲轟上熱搜。

馮小剛受訪問時，被主持人問及與年輕演員的合作是否緊密？他表示演藝圈雖然有很多年輕演員，但都不知道名字，也稱很多人即便知道名字，他也無法跟臉對上，接著脫口說了：「誰是迪麗熱巴？誰是古力娜扎？我其實對不上去。」

關鍵詞「馮小剛分不清迪麗熱巴和古力娜扎」更秒登微博熱搜。其實兩位都是新疆美女，同樣有精緻五官和傲人身材，她們除了被受封「新疆四美」，更曾在美國知名電影網站票選的全球美女帥哥裡，雙雙入榜。

不過，馮小剛卻透露知曉范丞丞，原因女兒是他瘋狂粉絲，只要這部戲裡有范丞丞，她會直接就快轉到到有范丞丞那段，似乎對女兒的行徑感到訝異。

不少網友得知大導演分不清迪麗熱巴、古力娜扎後，感到十分不可思議，認為「她們各有特色，怎麼會分不出來呢？」、「年齡大了眼睛不好使，得配個老花」、「長得完全不一樣，名字也不像，有什麼分不清楚的」。