汪小菲祕會「拿督千金」 貼肩回酒店 女方：他說他單身

莊鍶敏出身於富豪之家，爸爸是馬來西亞拿督，因此有「拿督千金」的封號。(取材自微博)

汪小菲 近日被爆出祕密造訪香港 ，並且與女星莊鍶敏聚會有說有笑，一起用餐近三小時，還一起回酒店。女方受訪時坦承雙方見面並稱：「他說他是單身」。

ETtoday引述港媒報導，汪小菲與友人前往中環德輔道某間高級餐廳用餐，再隔20分鐘，莊鍶敏也出現，明顯細心打扮。而汪小菲與莊鍶敏全程有說有笑，用餐近三小時。原本汪小菲與友人步行離開，莊鍶敏快步走來會合，被推測回酒店再繼續。兩人逐漸拉開與朋友間距離，接著越走越近，最後更是肩貼肩、相談甚歡。

現年42歲的莊鍶敏出身於富豪之家，爸爸是馬來西亞拿督，因此有「拿督千金」的封號。她稱去聚餐之前就知道汪小菲在場，「因為大家都有做直播，都是講直播的事情」。而她去年與台灣丈夫離婚，對汪小菲印象好，被問起未來有無發展機會，則表示雙方只是先認識，「他跟我說他是單身，不過他的私事我沒有特別問」。

另一方面，汪小菲的母親張蘭事業近期屢屢爆出風波，不僅爆出有約20名員工集體離職外，更有前員工開直播痛訴她積欠90萬元人民幣工資，還辱罵、欺壓他們。