新科奧斯卡影后楊紫瓊 傳將為香港金像獎頒獎

楊紫瓊據傳將會出席香港金像獎。(路透資料照片)

第41屆香港電影 金像獎將於16日舉行頒獎典禮,疫情爆發三年,歷經線上頒獎之後,香港金像獎今年將會大規模舉辦,更有港媒指出大會已經邀請新科奧斯卡影后楊紫瓊 ,希望對方現身頒獎,擔任其中一個重要獎項的頒獎嘉賓。由於楊紫瓊18日在馬來西亞有公開活動,再加上她近日返回香港,會出席時尚品牌活動,成為最強彩蛋擔任頒獎嘉賓的機會不小。

香港01報導,有指久未在香港露面的楊紫瓊近日已低調返港,日內將出席公開活動外,更獲金像獎力邀任頒獎嘉賓,預料將成為當晚焦點。

楊紫瓊已落實4月18日返家鄉馬來西亞慶功,與家人及粉絲聚會,一向關心本港影壇發展的她在返家鄉前將留港數天,相信答應擔任金像獎嘉賓的機會相當高。近日亦有公關發出通告,指楊紫瓊將偕莫文蔚、周汶錡等出席品牌活動。

在上月揭曉的第95屆奧斯卡頒獎禮上,楊紫瓊憑「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once)奪得「最佳女主角」,成為首位封后的亞裔演員。

此外,消息指出大會在經過多次投票後,劉青雲以「神探大戰」的精神分裂演出再獲肯定,有望打敗其他強敵順利三度稱帝,鄭秀文過去多次角逐影后獎項,入圍多次卻始終敗給張艾嘉、章子怡以及楊千嬅等勁敵,今年入圍電影「流水落花」幾乎全素顏演出,再加上電影關懷弱勢,有望真正為她摘下遲來的后座。