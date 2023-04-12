我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

南加亞凱迪亞惡鄰派對鬧事 華人買槍自衛

新科奧斯卡影后楊紫瓊 傳將為香港金像獎頒獎

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫瓊據傳將會出席香港金像獎。(路透資料照片)
楊紫瓊據傳將會出席香港金像獎。(路透資料照片)

第41屆香港電影金像獎將於16日舉行頒獎典禮，疫情爆發三年，歷經線上頒獎之後，香港金像獎今年將會大規模舉辦，更有港媒指出大會已經邀請新科奧斯卡影后楊紫瓊，希望對方現身頒獎，擔任其中一個重要獎項的頒獎嘉賓。由於楊紫瓊18日在馬來西亞有公開活動，再加上她近日返回香港，會出席時尚品牌活動，成為最強彩蛋擔任頒獎嘉賓的機會不小。

香港01報導，有指久未在香港露面的楊紫瓊近日已低調返港，日內將出席公開活動外，更獲金像獎力邀任頒獎嘉賓，預料將成為當晚焦點。

楊紫瓊已落實4月18日返家鄉馬來西亞慶功，與家人及粉絲聚會，一向關心本港影壇發展的她在返家鄉前將留港數天，相信答應擔任金像獎嘉賓的機會相當高。近日亦有公關發出通告，指楊紫瓊將偕莫文蔚、周汶錡等出席品牌活動。

在上月揭曉的第95屆奧斯卡頒獎禮上，楊紫瓊憑「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once）奪得「最佳女主角」，成為首位封后的亞裔演員。

此外，消息指出大會在經過多次投票後，劉青雲以「神探大戰」的精神分裂演出再獲肯定，有望打敗其他強敵順利三度稱帝，鄭秀文過去多次角逐影后獎項，入圍多次卻始終敗給張艾嘉、章子怡以及楊千嬅等勁敵，今年入圍電影「流水落花」幾乎全素顏演出，再加上電影關懷弱勢，有望真正為她摘下遲來的后座。

至於在「終身成就獎」方面，外傳從影70年的胡楓將獲大會頒發該獎項，以表揚他在演藝事業的付出，以及對香港電影圈的無私奉獻。大會更希望胡楓當晚能與粵語片拍檔「七公主」陳寶珠及薛家燕出席。

港媒傳出劉青雲將會三度拿下金像獎影帝。(圖：華映提供)
港媒傳出劉青雲將會三度拿下金像獎影帝。(圖：華映提供)
鄭秀文摘后的呼聲極高。(圖：甲上提供)
鄭秀文摘后的呼聲極高。(圖：甲上提供)

香港 楊紫瓊 電影

上一則

威爾史密斯謀復出 「絕地戰警4」籌拍中

下一則

劉亞仁 被驗出第五種藥物

延伸閱讀

香港金像獎最強彩蛋？盛傳奧斯卡影后楊紫瓊現身頒獎

香港金像獎最強彩蛋？盛傳奧斯卡影后楊紫瓊現身頒獎
楊紫瓊媽媽奔波4小時 為何超儀新片站台「私交曝光」

楊紫瓊媽媽奔波4小時 為何超儀新片站台「私交曝光」
楊紫瓊媽媽奔波4小時 就為挺何超儀「私交曝光」

楊紫瓊媽媽奔波4小時 就為挺何超儀「私交曝光」
沒祝賀楊紫瓊奧斯卡封后 章子怡被酸「沒格局」

沒祝賀楊紫瓊奧斯卡封后 章子怡被酸「沒格局」

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
「做工的人 電影版」片中兒子一句「我是你跟媽媽啪啪啪來的」，讓觀眾拍案叫絕。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚

2023-04-04 18:41
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行