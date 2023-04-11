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成龍新片「龍馬精神」票房慘 女主角劉浩存是最大敗筆？

娛樂新聞組／綜合報導
成龍在「龍馬精神」中，所有動作戲都親自上陣。（取材自微博）
成龍在「龍馬精神」中，所有動作戲都親自上陣。（取材自微博）

影壇巨星成龍最近忙著為主演的電影「龍馬精神」宣傳，更選在69歲生日當天上映，然而，儘管成龍所有動作戲都親自上陣，但票房並不盡如人意，有分析指出，最大的敗筆就是女主角劉浩存。

綜合媒體報導，電影敘述一代龍虎武師的故事，除了成龍之外，另兩位主角分別是郭麒麟、劉浩存，同時還有吳京、容祖兒、于榮光、安志杰、李治廷、呂良偉等明星助陣，陣容不俗。不過，目前豆瓣開分僅6.8。給予好評的，大多是佩服成龍多年來的敬業精神；而給予負評的，大多是因為女主角劉浩存，以及戲中父女情的橋段。

現年23歲的劉浩存因長相甜美、氣質清新，即便還沒正式出道，就拍了名導張藝謀兩部大片，不難看出劉浩存是受到力捧的新星，更有一說她比其他「謀女郎」都還要受到張藝謀疼愛，根本就是「劉閨女」。

不過先前有網友挖出她的黑歷史，原來劉浩存的媽媽開設的舞蹈培訓班曾因練習「拱橋」時指導不當，致7歲女孩癱瘓，且拒絕承擔責任，讓網友一面倒狂罵她，「看見就想吐」、「你星途璀璨，她終身癱瘓。」雖然後來雙方達成和解，但對劉浩存造成巨大影響，風評尚未逆轉。

不少網友一見到劉浩存就直接表明「不看」，因此在前期宣傳時，幾乎沒有劉浩存身影，到了團隊路演，劉浩存的各種行為又再度惹網友反感，譬如主創們打招呼自我介紹時，只有她沒有站起來，質疑無禮貌；其後又表示有得同成龍合作太感動，在現場哽咽哭泣，被批「做作、戲精」等。

「謀女郎」劉浩存被指是「龍馬精神」最大敗筆。（取材自微博）
「謀女郎」劉浩存被指是「龍馬精神」最大敗筆。（取材自微博）

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