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好萊塢魅力不再？中國觀眾挺自家大片

記者蘇詠智／綜合報導
「黑豹2：瓦干達萬歲」今年2月才在中國上映，票房只有首集的1/6。（取材自IMDb）
「黑豹2：瓦干達萬歲」今年2月才在中國上映，票房只有首集的1/6。（取材自IMDb）

好萊塢強片在新冠肺炎疫情之前，視中國為一個重要的大市場，疫情期間好幾部大片無法在當地上映，觀眾改為擁抱自家出品的商業巨片，原本還以為等疫情和緩之後，美國影片重回當地，觀眾也會跟著回流，結果完全不是這麼一回事。

從去年底到現在，除了全球票房飆破23億美元的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）在中國熱賣近17億人民幣（約2.47億美元），其他包括「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）、「黑豹2」（Black Panther: Wakanda Foreve）r到「龍與地下城：盜賊榮耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves）、「窒友梅根」（M3GAN）都表現遠不如預期。

「蟻人」系列前兩集在當地曾經分別創下6億、8億人民幣的票房，第3集上映至今才破2億7000萬人民幣，和前兩集落差很明顯。首集在當地賣破6億人民幣的「黑豹2」，由於沒有和全球各地同步推出、2月初才在上映，賣座到現在才1億人民幣出頭。

至於「龍與地下城：盜賊榮耀」在中國與美國同步上映，目前累積票房為6577萬人民幣，儘管在各大觀眾評分網站得到頗佳的分數，依然拉抬不了賣座氣勢。本周「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）在北美與全球各地掀起賣座狂潮，中國的貓眼、淘票票等網站得到的分數也不錯，賣座不敵中國翻拍版的「忠犬八公」和日本動畫「鈴芽之旅」，暫居賣座榜第4名，前3部片依序得到冠、亞、季軍，頭兩名都是中國自家的影片。

今年到現在才過了第一季，好萊塢影片在中國票房表現已不理想，接下來的強片，還不知能否扳回一城？當地觀眾口味對於美國片不再那麼青睞，反而更喜愛自家的大片，好萊塢片商想要回到疫情前、能靠中國市場大賺一筆的那種光景，只怕不太容易。

疫情 好萊塢 電影

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