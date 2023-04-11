我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

吳磊、周雨彤「同居」 姐弟戀愈談愈甜

記者陳慧貞／綜合報導
「愛情而已」中，吳磊 (左)和周雨彤展開新同居生活。 （取材自微博）
「愛情而已」中，吳磊 (左)和周雨彤展開新同居生活。 （取材自微博）

中國藝人吳磊、周雨彤主演熱播陸劇「愛情而已」，近期劇情進入高潮，兩人在經歷種種困難，終於患難見真情，如願開花結果，還展開新同居生活，甜蜜自然互動，讓粉絲們為之瘋狂，大讚「三生友幸（宋三川、梁友安）」CP甜出姐弟戀新高度。

劇中，吳磊與周雨彤兩人相互吸引，礙於姐弟相差10歲，即使男方直球告白，姐姐也依舊斷然拒絕，感情像跳恰恰「你進我退」；直到在一次酒後吐真言狀態下，女方拋下理智線和男方度過火熱的一夜，長達30秒的激情深吻，令網友看了尖叫不已。沒想到一夜激情後，女方竟又不認帳、裝沒事，讓吳磊傷透心直接封鎖姐姐，兩人關係也迅速陷入冰點。

吳磊戲裡談起姐弟戀，情路坎坷，最後還是受了皮肉之苦，才擄獲芳心。劇中，他和周雨彤回到球員與經理人的安全距離，卻因男生急於求勝、透支訓練，導致比賽後膝蓋重傷，面臨選手生涯可能終結的困境，女方終於正視自己的心，主動吻上宋三川並提出交往的請求，一同前往異地展開復健同居生活。

正式交往後，梁友安化身甜寵小女人，鑽被窩撒嬌討拍拍；經痛時還有男友呼呼，回憶兩人心動時刻轉移不適感，生活中洋溢滿滿粉紅泡泡，讓劇迷們眼冒愛心直呼：「太甜啦！」

「愛情而已」將迎來VIP會員大結局，近期釋出的訪談與花絮，也能看出吳磊與周雨彤的好默契，一個眼神、一個動作，就能猜到對方的下一步，惹得劇迷們入坑太深，紛紛敲碗「吳磊、周雨彤必須在一起！」

上一則

Selina懷男娃 S.H.E第二代要組男團？

下一則

才撇只愛嫩妹 李奧納多傳拒絕28歲女星

延伸閱讀

吳磊拍親密戲竟噴鼻血 周雨彤崩潰大笑：第一次

吳磊拍親密戲竟噴鼻血 周雨彤崩潰大笑：第一次
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
吳磊「愛情而已」甜戀周雨彤 網憂床戲被刪：且看且珍惜

吳磊「愛情而已」甜戀周雨彤 網憂床戲被刪：且看且珍惜
導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
「做工的人 電影版」片中兒子一句「我是你跟媽媽啪啪啪來的」，讓觀眾拍案叫絕。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚

2023-04-04 18:41
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00
李嘉欣與許晉亨一家三口粉紅色家庭裝襯到絕。（取自IG）

李嘉欣曬母子照像姊弟…1句話感動網友 爆嫌棄老公真相

2023-04-06 14:56

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象