吳磊、周雨彤「同居」 姐弟戀愈談愈甜

「愛情而已」中，吳磊 (左)和周雨彤展開新同居生活。 （取材自微博）

中國藝人吳磊、周雨彤主演熱播陸劇「愛情而已」，近期劇情進入高潮，兩人在經歷種種困難，終於患難見真情，如願開花結果，還展開新同居生活，甜蜜自然互動，讓粉絲們為之瘋狂，大讚「三生友幸（宋三川、梁友安）」CP甜出姐弟戀新高度。

劇中，吳磊與周雨彤兩人相互吸引，礙於姐弟相差10歲，即使男方直球告白，姐姐也依舊斷然拒絕，感情像跳恰恰「你進我退」；直到在一次酒後吐真言狀態下，女方拋下理智線和男方度過火熱的一夜，長達30秒的激情深吻，令網友看了尖叫不已。沒想到一夜激情後，女方竟又不認帳、裝沒事，讓吳磊傷透心直接封鎖姐姐，兩人關係也迅速陷入冰點。

吳磊戲裡談起姐弟戀，情路坎坷，最後還是受了皮肉之苦，才擄獲芳心。劇中，他和周雨彤回到球員與經理人的安全距離，卻因男生急於求勝、透支訓練，導致比賽後膝蓋重傷，面臨選手生涯可能終結的困境，女方終於正視自己的心，主動吻上宋三川並提出交往的請求，一同前往異地展開復健同居生活。

正式交往後，梁友安化身甜寵小女人，鑽被窩撒嬌討拍拍；經痛時還有男友呼呼，回憶兩人心動時刻轉移不適感，生活中洋溢滿滿粉紅泡泡，讓劇迷們眼冒愛心直呼：「太甜啦！」

「愛情而已」將迎來VIP會員大結局，近期釋出的訪談與花絮，也能看出吳磊與周雨彤的好默契，一個眼神、一個動作，就能猜到對方的下一步，惹得劇迷們入坑太深，紛紛敲碗「吳磊、周雨彤必須在一起！」