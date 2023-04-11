吳耀漢逝 馮淬帆不捨：他是我當年在港極少數的朋友

吳耀漢（後）與馮淬帆（前）最後一次見面，在2015年拍攝電影「五個小孩的校長」。 （取材自微博）

「五福星」港星吳耀漢10日病逝，其家人在通訊群組證實這項消息，享壽83歲，結束輝煌而精采的一生。與他相識超過30年的老友馮淬帆，得知老友過世也充滿不捨，「雖然分隔兩地沒有聯絡，但以前大家相處得很好！他是個好人，更是個有修養且敬業的演員！」並稱讚吳耀漢是他在演藝圈極少數的朋友。

綜合媒體報導，馮淬帆目前正在拍攝台片「蝴蝶大廈」，上次與吳耀漢合作，是在2015年拍攝電影 「五個小孩的校長」的時候，如今吳耀漢離世，馮淬帆發文哀悼：「驚聞吳耀漢辭世，不勝傷感！老哥是我當年在香港 極少數有感情的朋友，想不到已無再聚之緣，李察老哥，一路好走，願你在天上永享安樂。」

港星吳啟華也發聲送別舅父吳耀漢：「舅父一路走好，還記得小時候我們一家人去看您的第一部電影「一隻光棍走天涯」的首映禮，當時您已經成為了我們的偶像。感謝您一直以來對我媽的照顧與幫助，表舅父，一路走好，啟華永遠懷念您。」

此外，麥浚龍在個人社交平台發長文悼念吳耀漢，追憶二人的合作經歷。麥浚龍稱自己在拍電影最艱難的時候，吳耀漢給了他最有默契的共聚，最談笑風生的全程投入，自己很感謝他。

據悉，麥浚龍和吳耀漢曾一起合作電影「殭屍」，這也是麥浚龍導演 的長片處女作。