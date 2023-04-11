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葛薈婕直播怒斥汪峰是渣男 說他嗜賭、愛找長腿美女

娛樂新聞組／綜合報導
葛薈婕曝出多個關於前夫汪峰的猛料。 （取材自微博）
葛薈婕曝出多個關於前夫汪峰的猛料。 （取材自微博）

中國女模葛薈婕近日在直播中曝出多個猛料，不僅吐槽是中國搖滾歌手的前夫汪峰嗜賭成性，還稱其愛找長腿美女，消息一出，立即引起吃瓜群眾的關注與熱議。

蓋飯娛樂報導，葛薈婕在直播中怒斥汪峰是個渣男，並透露汪峰在鏡頭前將自己偽裝成好男人的形象，但在私下經常愛找美女，並直言汪峰幹的這些事情章子怡並不清楚。

不僅如此，葛薈婕還透露自己與汪峰戀愛時還沒有成年，當時汪峰就經常前去澳門賭博。這還不是最讓人吃驚的，葛薈婕表示自己在未成年的時候為汪峰懷了孩子，言語中都在吐槽對方不負責任、花心，她還直言章子怡也是戀愛腦，不知道對方看上了汪峰哪一點。

不少網友在看見葛薈婕的爆料後紛紛詢問是真還是假，還有網友表示汪峰與章子怡現在的生活十分滋潤，讓葛薈婕不要無中生有。

面對網友的這些評論，葛薈婕似乎變得有些氣憤，她表示自己不需要給汪峰留情面，並直言汪峰配不上「德」字。除此之外，葛薈婕還透露現在汪峰不讓她與女兒見面，所以自己就要出來爆料。

其實這並不是葛薈婕第一次在直播中吐槽汪峰，此前她曾爆料汪峰與章子怡交往時曾開車到上海追高圓圓。隨即，她還表示雖然汪峰有一些文化，但他的人格和品行是完全不符的，並暗諷汪峰人品不行。

據悉，葛薈婕是汪峰的第二任妻子，兩人有著16歲的年齡差，2006年汪峰因為葛薈婕愛玩與其離婚。離婚後，葛薈婕多次公開吐槽汪峰，可以說多年以來他們的關係都沒有得到緩和，但汪峰卻很少對外談及葛薈婕。

汪峰被前妻葛薈婕怒斥是個渣男。 （取材自微博）
汪峰被前妻葛薈婕怒斥是個渣男。 （取材自微博）

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