我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州議員提案 禁中國買本州農地

紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

港星吳耀漢「五福星」笑匠形象永存 「風再起時」生前最後身影

中央社／台北10日電
吳耀漢與兒子吳嘉龍。（取材自微博）
吳耀漢與兒子吳嘉龍。（取材自微博）

「五福星」資深香港綠葉演員吳耀漢病逝，享壽83歲。深具喜劇天分的他演過多部電影，2度提名香港電影金像獎影帝，為影壇留下許多爆笑角色，儘管晚年身體狀況不佳，仍想拍到最後一刻。

吳耀漢小時候曾於英國求學，後來進入英國的戲劇學院攻讀，還曾在當地英國廣播公司（BBC）參演電視喜劇，可惜身為華人的他星途並不順。1970年代，他選擇回到香港與太太經營理髮店，因緣際會在影星客人金燕玲引薦下，加入香港TVB，從幕後做到幕前，並在1975年創立先鋒影業。

後來吳耀漢也在演員許冠文賞識下參演電影「半斤八兩」，打開演員之路。深具喜劇天分的吳耀漢以演出喜劇居多，塑造許多令影迷難忘的經典角色，例如「提防小手」的警探吳向勤、「神勇雙響炮」的吳阿秋、「倚天屠龍記之魔教教主」的青翼蝠王韋一笑等。

不過讓他闖出名號、最具代表性的，莫過於1980年代的「五福星撞鬼」、「福星闖江湖」等「福星」電影系列，吳耀漢飾演的「大山地」熱衷隱身術、心靈動力學等奇術，最會整蠱搞怪笑翻群眾。

以「奇謀妙計五福星」、「飛越黃昏」兩度提名香港電影金像獎影帝後，吳耀漢在1990年代開始減產，並於1996年舉家移居英國，僅偶爾在電影「通天神探狄仁傑」、「古墓奇兵：風起雲湧」客串露面。

直到2013年，吳耀漢才在電影「殭屍」正式復出，2018年還曾到台灣拍攝公視新創電影「殺人之夏」，飾演孫子被綁架的香港刑警。當時他受訪時就曾說過，自己熱愛也享受演員工作，沒打算退休，覺得多活一天都是賺到，更豁達地說：「會一直拍到掛掉。」

只是吳耀漢晚年身體狀況不佳，根據當地媒體報導，他曾因心臟血管栓塞動手術，後來還罹患嚴重腎臟病，被迫得停工休養。而他生前最後一部上映作品，為香港電影「風再起時」，片中飾演女主角杜鵑的父親，也為香港一代綠葉留下身影。

吳耀漢離世。（取材自微博）
吳耀漢離世。（取材自微博）
吳耀漢（左起）曾與張曼玉、林青霞、秦漢合演「滾滾紅塵」。（本報資料照片）
吳耀漢（左起）曾與張曼玉、林青霞、秦漢合演「滾滾紅塵」。（本報資料照片）

電影 香港 英國

上一則

這根本是少女吧 43歲金泰希「無P真實近照」震撼全網

延伸閱讀

華美銀行跨域傳遞亞裔光輝融合電影與音樂展現團結與理解

華美銀行跨域傳遞亞裔光輝融合電影與音樂展現團結與理解
「五福星」吳耀漢離世 每天洗腎享壽83歲

「五福星」吳耀漢離世 每天洗腎享壽83歲
甄子丹11歲練拳畫面曝光 狂甩雙節棍揭掛彩往事

甄子丹11歲練拳畫面曝光 狂甩雙節棍揭掛彩往事
任天堂股價大漲逾3% 「超級瑪利歐」電影票房火熱帶旺

任天堂股價大漲逾3% 「超級瑪利歐」電影票房火熱帶旺

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
「做工的人 電影版」片中兒子一句「我是你跟媽媽啪啪啪來的」，讓觀眾拍案叫絕。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚

2023-04-04 18:41
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
阿妹在高雄連開10場演唱會，粉絲驚見瘦成筆芯腿。圖／聲動娛樂提供

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

2023-04-02 14:33
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據
中國環台軍演第2天 路透：台灣不是他們的唯一目標

中國環台軍演第2天 路透：台灣不是他們的唯一目標