港星吳耀漢「五福星」笑匠形象永存 「風再起時」生前最後身影

吳耀漢與兒子吳嘉龍。（取材自微博）

「五福星」資深香港 綠葉演員吳耀漢病逝，享壽83歲。深具喜劇天分的他演過多部電影 ，2度提名香港電影金像獎影帝，為影壇留下許多爆笑角色，儘管晚年身體狀況不佳，仍想拍到最後一刻。

吳耀漢小時候曾於英國 求學，後來進入英國的戲劇學院攻讀，還曾在當地英國廣播公司（BBC）參演電視喜劇，可惜身為華人的他星途並不順。1970年代，他選擇回到香港與太太經營理髮店，因緣際會在影星客人金燕玲引薦下，加入香港TVB，從幕後做到幕前，並在1975年創立先鋒影業。

後來吳耀漢也在演員許冠文賞識下參演電影「半斤八兩」，打開演員之路。深具喜劇天分的吳耀漢以演出喜劇居多，塑造許多令影迷難忘的經典角色，例如「提防小手」的警探吳向勤、「神勇雙響炮」的吳阿秋、「倚天屠龍記之魔教教主」的青翼蝠王韋一笑等。

不過讓他闖出名號、最具代表性的，莫過於1980年代的「五福星撞鬼」、「福星闖江湖」等「福星」電影系列，吳耀漢飾演的「大山地」熱衷隱身術、心靈動力學等奇術，最會整蠱搞怪笑翻群眾。

以「奇謀妙計五福星」、「飛越黃昏」兩度提名香港電影金像獎影帝後，吳耀漢在1990年代開始減產，並於1996年舉家移居英國，僅偶爾在電影「通天神探狄仁傑」、「古墓奇兵：風起雲湧」客串露面。

直到2013年，吳耀漢才在電影「殭屍」正式復出，2018年還曾到台灣拍攝公視新創電影「殺人之夏」，飾演孫子被綁架的香港刑警。當時他受訪時就曾說過，自己熱愛也享受演員工作，沒打算退休，覺得多活一天都是賺到，更豁達地說：「會一直拍到掛掉。」