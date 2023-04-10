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翁虹女兒顏值不輸沈月 鍾麗緹大女兒「身材更勝媽媽」

娛樂新聞組／綜合報導
翁虹女兒（右）的顏值不輸邱淑貞大女兒沈月，被封星二代中的顏值冠軍。（取材自微博）
翁虹女兒（右）的顏值不輸邱淑貞大女兒沈月，被封星二代中的顏值冠軍。（取材自微博）

港星邱淑貞的大女兒沈月，被封為「最美星二代」，不過如今翁虹的15歲愛女劉蒔（小水晶）則迎頭趕上，高顏值果然不輸給沈月，甚至被網友票選為星二代中的顏值冠軍。

噓！星聞報導，近來網路上有網友舉辦一個投票「星二代裡顏值最Top你認為是誰」，結果是由劉蒔獲得第一高票，15歲的劉蒔甚至還有自己專屬的粉絲後援會，常會在微博上分享自拍美照，日前翁虹在抖音一影片，是由女兒來解說媽媽下班後的日常生活，果然網友們紛紛都大讚「小水晶真的像媽媽 好美哦」、「這麼多明星孩子，我覺得小水晶最好看」、「女兒都這麼大了，前幾年看到她們母女倆搞節目都才上十歲吧」，而翁虹也特地留言「謝謝大家對水晶的喜愛」。

香港01報導，曾是90年代的香港性感女神鍾麗緹，與首任前夫所生的24歲大女兒張敏鈞(Yasmine)，遺傳了媽媽的好身材，張敏鈞日前在IG曬了幾張換衣照，照片中她掀起毛衣，但不知她是正在穿上還是脫下衣服，還露出了內衣褲，充分份展現她的自信和魅力。有網友留言大讚她「身材已超越媽咪」、「最好身材星二代」。

鍾麗緹大女兒展現性感好身材。（取材自Instagram）
鍾麗緹大女兒展現性感好身材。（取材自Instagram）

香港 投票 抖音

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