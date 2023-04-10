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拍戲工傷？成龍嘆：不能再打了 曝身體現況

娛樂新聞組／綜合報導
成龍歡度69歲生日，鬆口「不能再打了」。（取材自微博）
成龍歡度69歲生日，鬆口「不能再打了」。（取材自微博）

成龍7日歡度69歲生日，近日出席新片「龍馬精神」宣傳活動，難得在受訪感嘆動作演員越來越少，也談及自己的身體狀況，竟鬆口「不能再打了」。

成龍一鬆口「不能再打了」，幾度讓現場媒體愣了一下，以為他身體健康亮紅燈，他被問到過去拍戲留下的傷痛影響還大嗎？他坦言自知有天會坐輪椅或拄拐杖，「因為就算現在打了，大腿這邊還會疼，肩膀和腰都會疼」，接著才追問是不是藥力已經差不多到了？

成龍嘆說，他已經打了第二針，不能再打第三針了，「因為再打骨頭會脆，再下來就是要動手術」，他苦笑說自己很怕，最怕打針，「沒關係，做我們這行就是這樣，龍虎武師就這個命。」

香港01報導，最令成龍驚喜的是，師弟元彪與成家班成員專程到現場支持，更即場為成龍慶生，與一班老友重聚的成龍都十分感慨：「這一次是把我激動壞了，因為我們真的好幾十年沒有見。」

眾人除了送上一面印有「永遠的大哥」的錦旗之外，還送上生日蛋糕，為成龍慶生。當成龍切蛋糕之際，站在他身後的元彪突然上前挖了一層奶油抹在成龍臉上，成龍不但沒生氣還笑說，「這件事只有他敢做」。

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