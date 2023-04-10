張晉拍戲斷腿打石膏 蔡少芬嚇得魂飛魄散

張晉拍戲摔斷腿。（取材自微博）

知名武打男星、港星蔡少芬老公張晉在微博上傳2張照片，畫面中他的左腳打上石膏，右腳則被包紮住，其中一張照片他還插著氧氣鼻導管，看起來頗嚴重，但他精神似乎挺好的，還對著鏡頭比出勝利的手勢，他也在發文中寫著，「拍動作戲，難免的事還是難免發生。」不過，蔡少芬得知他摔斷腿時一度被嚇得魂飛魄散。

據東網報導，蔡少芬透露，張晉已完成手術 ，復元中。

張晉的武打身手底子很好，9歲就開始習武，11歲進入四川省武術隊，也曾是國家精英級運動員 ，槍術、劍術等比賽的常勝軍，24歲退役後，就加入導演 袁和平的「袁家班」做替身和武術指導。在「一代宗師」與章子怡對打，2018年以「葉問外傳：張天志」交出了自己的代表作。

他曾在受訪時說過，打戲雖險，然而最險的傷，都不會是在預料之中發生的，他表示，總會在你犯賤想做得更險時，危險它就來了，傷就來了。想不到他現在就因為拍戲受傷躺在病床，不少粉絲都留言希望他早日康復。

張晉接受台媒採訪時曾稱，打戲並非如外界所說的「借位」，「什麼都是借位出來，那何來受傷？」更表示，當然只有劇情裡面允許才可以打。

張晉坦承為了不讓蔡少芬擔心，他盡量不要她探班，「有時候拍攝的地方離家很近，她就過來，我便趕她走； 有時送飲料來，我也會要她趕緊走。」他又說， 蔡少芬心裡是矛盾的，「她想看又不希望我受傷，我則告訴她，打戲精采，一定有受傷風險的。」